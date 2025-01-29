DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском Google Play

Появление китайского чат-бота ставит под вопрос текущую бизнес-модель OpenAI, которая инвестирует значительные ресурсы в разработку подобных технологий. В то же время DeepSeek, затратив на свой проект гораздо меньше средств, демонстрирует впечатляющие результаты, которые во многом даже превосходят достижения американских разработчиков, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Очевидно, что нашим компаниям есть чему поучиться у китайских коллег. Их опыт может стать ценным ориентиром для российских технологических лидеров, активно работающих над созданием собственных чат-ботов», - добавил депутат.

Сотрудничество с Китаем в этой сфере представляется вполне реалистичной стратегией, уверен Немкин.

«Напомню, что ранее Россия и Китай уже обсуждали совместную работу по развитию и обучению языковых моделей, особенно в контексте их применения в специализированных отраслях экономики. Такое взаимодействие способно дать мощный толчок к созданию инновационных решений, адаптированных под потребности различных рынков, а также укрепить технологический суверенитет и конкурентные позиции обеих стран на мировой арене», - сказал он.

Кроме того, углубление сотрудничества между Россией и Китаем в области искусственного интеллекта может способствовать созданию совместных исследовательских центров и инновационных хабов. По словам Немкина, это позволит не только ускорить разработку передовых технологий, но и сформировать независимую экосистему, снижающую зависимость от западных решений.