ента новостей

20:24
DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском Google Play
18:17
В матче с «Витязем» Иван Демидов сделал хет-трик, а СКА победил со счётом 4:1
13:01
Ватерполистки петербургской «Дианы» обыграли волгоградский «Спартак»
12:20
Путин поручил расширить производство гражданских дронов
12:11
Выставки «БАЙКАЛ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
10:24
На Новоизмайловском проспекте автоледи на внедорожнике сбила 12-летнего мальчика
10:20
В Ленобласти на трассе «Кола» задержали мигранта с 15 кило наркотиков
10:05
В Ленобалсти поймали рецидивистку ограбившую пенсионерку
09:52
В Московском районе задержали стоматолога, подозреваемого в грабеже 
09:46
На проспекте Просвещения житель Калужской области угрожал ножом персоналу кондитерской
09:37
Выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего»
09:30
В ДТП на Лесном проспекте погибли два человека
09:26
В Мариинском дворце бсудили вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей
07:54
В Ленобласти решили укреплять традиционные ценности
07:50
Китай вводит санкции против США и ЕС
20:51
В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»
20:21
В Ленобласти создали совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей
20:13
Дипломаты из 30 стран почтили память погибших в блокадном Ленинграде
11:57
В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ
11:32
Пристава в Ленобласти обвиняют в коррупции
11:24
Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров
11:15
В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове
11:06
Какова ситуация с вождением в пьяном виде?
11:04
В Пикалево ограбили школьника
10:08
Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб
09:41
В компаниях СПб планируется сокращение
23:45
После субботнего поражения от СКА «Салават Юлаев» проиграл и «Зелёное дерби» – «Ак Барсу» в овертайме
19:54
В Смольном соборе прозвучали 900 ударов колокола в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
19:49
Спектакль "Будем жить" представили в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда
17:21
В Петербурге трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском Google Play

DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском Google Play

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Приложение для мобильных устройств чат-бота от DeepSeek занимает первую строчку топа бесплатных приложений в российском Google Play

Появление китайского чат-бота ставит под вопрос текущую бизнес-модель OpenAI, которая инвестирует значительные ресурсы в разработку подобных технологий. В то же время DeepSeek, затратив на свой проект гораздо меньше средств, демонстрирует впечатляющие результаты, которые во многом даже превосходят достижения американских разработчиков, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Очевидно, что нашим компаниям есть чему поучиться у китайских коллег. Их опыт может стать ценным ориентиром для российских технологических лидеров, активно работающих над созданием собственных чат-ботов», - добавил депутат.

Сотрудничество с Китаем в этой сфере представляется вполне реалистичной стратегией, уверен Немкин.

«Напомню, что ранее Россия и Китай уже обсуждали совместную работу по развитию и обучению языковых моделей, особенно в контексте их применения в специализированных отраслях экономики. Такое взаимодействие способно дать мощный толчок к созданию инновационных решений, адаптированных под потребности различных рынков, а также укрепить технологический суверенитет и конкурентные позиции обеих стран на мировой арене», - сказал он.

Кроме того, углубление сотрудничества между Россией и Китаем в области искусственного интеллекта может способствовать созданию совместных исследовательских центров и инновационных хабов. По словам Немкина, это позволит не только ускорить разработку передовых технологий, но и сформировать независимую экосистему, снижающую зависимость от западных решений.

«В условиях усиливающейся конкуренции на рынке ИИ такие стратегические шаги дадут новым разработкам прочную основу для выхода на международную арену», - заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-08-2024, 09:13
«Цифровая Россия» запускает благотворительный проект «Цифровая помощь»
14-12-2023, 15:12
В России появится новое почетное звание для работников цифровой отрасли
29-01-2024, 09:55
Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС в Google Play
23-11-2023, 10:41
В России появится производство собственных смартфонов
20-11-2024, 10:22
В России подвели итоги Всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2024»
8-04-2024, 09:36
Фонд Сколково поддержит перспективные ИИ-проекты

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:24
На Новоизмайловском проспекте автоледи на внедорожнике сбила 12-летнего мальчика
24-01-2025, 11:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
24-01-2025, 11:16
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку
22-01-2025, 16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
Наверх