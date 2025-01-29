DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском Google Play

Появление китайского чат-бота ставит под вопрос текущую бизнес-модель OpenAI, которая инвестирует значительные ресурсы в разработку подобных технологий. В то же время DeepSeek, затратив на свой проект гораздо меньше средств, демонстрирует впечатляющие результаты, которые во многом даже превосходят достижения американских разработчиков, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Сотрудничество с Китаем в этой сфере представляется вполне реалистичной стратегией, уверен Немкин.
Кроме того, углубление сотрудничества между Россией и Китаем в области искусственного интеллекта может способствовать созданию совместных исследовательских центров и инновационных хабов. По словам Немкина, это позволит не только ускорить разработку передовых технологий, но и сформировать независимую экосистему, снижающую зависимость от западных решений.