Apple обяжут устанавливать отечественный магазин приложений

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, «запрещающий дискриминацию» отечественных разработчиков приложений и их пользователей, пишет «Коммерсант». Законодатели предлагают обязать иностранные компании предустанавливать на продающиеся в России смартфоны российский магазин приложений RuStore, в том числе американскую Apple.

«Технологически Apple готова: необходимые изменения в архитектуру ее операционных систем были внесены в начале года», – рассказал один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Речь идет об изменениях архитектуры операционной системы iPhone, вследствие вступления в силу европейского закона Digital Market Act, который также обязал Apple разрешить установку альтернативных магазинов приложений.

По мнению Горелкина, «Apple заинтересована в принятии законопроекта, ее руководство понимает, что из-за санкционного давления в App Store через пару лет может не остаться российских приложений. Пустить в свою экосистему RuStore может оказаться решением, которое устраивает всех».

В настоящий момент российские пользователи находятся в дискриминационных условиях, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Во-первых, в магазине недоступны социально-значимые приложения, прежде всего, банковские. Этой ситуацией, кстати, воспользовались мошенники. В AppStore продолжают появляться фишинговые приложения, имитирующие софт банков и государственных сервисов, которые почему-то обходят стороной модерацию магазина. Во-вторых, была ограничена функция бесконтактной оплаты», – напомнил депутат.

Позиция Apple в отношении российского рынка неоднозначна.

«С одной стороны, компания уверяет, что официально не представлена на российском рынке. С другой стороны – ИТ-гигант продолжает исполнять судебные обязательства в части оплаты штрафов, а также ряд требований Роскомнадзора по удалению противоправного контента. Это говорит о том, что Apple явно не заинтересована в полноценном уходе с отечественного рынка», – пояснил депутат.

По данным МТС, за первые девять месяцев 2024 года в России продано 21,7 млн iPhone.

«В России все еще распространена продукция компании. Если на продукцию есть спрос, а Apple не намерена останавливать продажи в нашей стране, значит, у российских пользователей должна быть возможность пользоваться всем заявленным компанией функционалом, в том числе приложениями, которые им необходимы. Если корпорация не готова предоставить прямой доступ к нему, значит, нужно искать другие выходы из сложившейся ситуации. Предустановка RuStore – один из них», – подчеркнул депутат.