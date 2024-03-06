В Петербурге стартовала регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2024»

Жители Петербурга 26 апреля напишут «Диктант Победы» — международная акция «Единой России» пройдёт во всех регионах нашей страны и в десятках зарубежных. На сайте проекта открылась регистрация площадок для предстоящего тестирования — в разных точках планеты предстоит подготовить десятки тысяч локаций для проверки знаний о событиях и личностях Великой Отечественной войны. В Петербурге в прошлом году было зарегистрировано более 240 таких площадок, многие из них напрямую связаны с важным историческим периодом.
Предложить площадку для проведения «Диктанта Победы» можно на сайте https://диктантпобеды.рф/. Для этого подходят помещения, готовые принять группу участников — образовательные учреждения, дома культуры, библиотеки, музеи.
Регистрация участников тестирования состоится позднее — подать заявку также можно будет на сайте проекта. Этот же ресурс позволит написать «Диктант» онлайн в день его официального проведения, а перед этим — подготовиться, ответив на вопросы пробных тестов.
Напомним, в 2023 году «Единая Россия» в пятый раз провела Международную патриотическую акцию. «Диктант Победы» написали более чем на 22 тысячах площадках по всей России и в 46 странах мира. Центральной локацией «Диктанта» традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.
Участниками тестирования стали более 12 тысяч жителей Северной столицы., победителями регионального этапа — пятеро из них: школьник, двое студентов, курсант и учитель английского языка. Вместе с горожанами на вопросы в преддверии Дня Победы ответили депутаты, активисты и сторонники «Единой России».