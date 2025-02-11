В парламенте Петербурга обсудили проблемы демографической политики

Как повысить уровень рождаемости в Санкт-Петербурге и какие существуют пути выхода из демографического кризиса? Эти вопросы стали ключевыми темами круглого стола, который прошел в городском парламенте под руководством председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, Александра Ржаненкова. В обсуждении приняли участие депутаты городского парламента, представители Государственной Думы РФ, исполнительных органов власти, медицинского сообщества, Санкт-Петербургской Митрополии Русской Православной Церкви, а также различных общественных организаций.

В ходе обсуждения Владимир Шамахов, представитель Санкт-Петербургского регионального отделения МОО «Всемирный Русский Народный Собор», подчеркнул, что на сегодняшний день уровень рождаемости в Санкт-Петербурге достиг рекордно низкого показателя за последние 17 лет. Это тревожная ситуация, поскольку демографические вопросы напрямую влияют на будущее нашего общества и, в конечном счете, на благополучие всей страны. Важно понимать, что демографическая стабильность — это не только вопрос количества населения, но и его качества, что включает в себя здоровье, образование и социальное обеспечение.

Представители медицинского сообщества отметили, что одной из ключевых проблем является значительное количество прерываний беременности, которые происходят не по медицинским показаниям. Основными причинами, по которым женщины принимают решение о прерывании беременности, являются неуверенность в будущем, низкий уровень материального благосостояния, отсутствие официального партнёра или же акцент на карьерном росте. Эти факторы создают атмосферу, в которой многие женщины не чувствуют себя готовыми к материнству.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Алексей Терешин подчеркнул важность сохранения репродуктивного здоровья женщин и необходимости предоставления психологической помощи беременным. Он отметил, что в настоящее время при районных поликлиниках функционируют 72 кабинета медико-социального консультирования. Итоги анализа работы этих кабинетов за прошлый год показывают, что каждая четвертая женщина, обратившаяся за консультацией, испытывает серьезные сомнения относительно своего решения о беременности. Это свидетельствует о том, что необходимо улучшать доступ к информации и поддержке, чтобы женщины могли принимать более осознанные решения.

Также в ходе круглого стола обсуждались различные меры, которые могли бы способствовать увеличению рождаемости. Одним из предложений стало создание программ государственной поддержки для молодых семей, включая финансовую помощь на покупку жилья, предоставление субсидий на детские товары и услуги, а также налоговые льготы для родителей.

Кроме того, необходимо обратить внимание на улучшение условий труда и создание гибких графиков работы, которые позволят молодым родителям лучше совмещать карьеру и семейные обязанности. Поддержка со стороны работодателей и государства в этом вопросе играла бы важную роль в повышении рождаемости.

Не менее важным аспектом является создание комфортной социальной инфраструктуры, включая доступные детские сады и школы, а также программы для поддержки многодетных семей. Развитие общественного транспорта и улучшение городской инфраструктуры также могут способствовать созданию более комфортной среды для жизни семей с детьми.

В заключение, участники круглого стола согласились, что для решения демографической проблемы в Санкт-Петербурге необходимо комплексное взаимодействие всех заинтересованных сторон: государства, медицинского сообщества, образовательных учреждений и общественных организаций. Только совместными усилиями можно создать условия, способствующие повышению уровня рождаемости и улучшению качества жизни населения.