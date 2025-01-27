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В Петербурге трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти по центру Петербурга

81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стала поводом для проведения трогательного и памятного мероприятия – Рейса Памяти, организованного Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ.  В этом году в колонну исторических трамваев, проехавших по улицам города, вошли легендарные модели МС-4, МС-4 + МСП-3, а также грузовой вагон ГМу №Г-67 –  живые свидетели беспримерного мужества и стойкости ленинградцев.  Их внешний вид, местами потрепанный временем, но бережно отреставрированный,  напоминает о суровых условиях жизни в блокадном городе.  Эти трамваи, ежедневно курсировавшие по заснеженным и разрушенным улицам, доставляли не только людей, но и жизненно необходимые грузы –  продукты, медикаменты, материалы для восстановления города.

Рейс начался с Василеостровского трамвайного парка, где атмосфера пропитана историей и скорбью.  Перед началом движения колонны состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске, установленной на здании бывшего общежития при парке.  Эта доска увековечила память не только о беспримерном подвиге ленинградских трамвайщиков,  которые продолжали работать даже под огнем вражеской артиллерии, доставляя людей в бомбоубежища и эвакуационные пункты, рискуя собственной жизнью, но и об особой, трогательной истории. Именно в это здание в 1943 году, на трамвае, был доставлен новорожденный Константин Шпиллер, сын директора трамвайного парка им. Леонова, ставшего одним из главных героев этого памятного дня.  Константин Михайлович,  человек,  чей мир детства был отмечен трагизмом и героикой блокады, присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя и пассажира.  Его  воспоминания, искренние и  пронзительные,   о работе ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады, о том, как функционировала система в условиях постоянных обстрелов, нехватки топлива и запчастей,  были  ценнейшим  вкладом в сохранение памяти о тех тяжелых временах.  Он поделился яркими,  хотя и печальными, моментами своего детства, рассказывая о том, как его семья, как и многие другие ленинградские семьи, боролась за выживание.

Трамвайная колонна,  сопровождаемая реконструкторами проекта «РЕКОН СПб»,  аккуратно и медленно проследовала по маршруту,  позволяя участникам Рейса Памяти и жителям города вновь ощутить атмосферу тех лет.  Одежда реконструкторов,  детализированно воспроизводящая военную форму, создавала  дополнительный эффект погружения в историю. Их присутствие позволило зрителям более полно представить себе атмосферу блокадного Ленинграда,  увидеть людей, чьи профессии были тесно связаны с обеспечением жизнедеятельности города в условиях войны.

На обратном пути колонна сделала остановку на улице Куйбышева, дом №21.  Здесь трамвайная остановка стала местом трагической памяти.  В 1944 году в неё попал вражеский снаряд, унеся жизни мирных пассажиров.  Возложение цветов у места трагедии,  в котором приняли участие представители МО №60 Кронверкское, стало еще одним  моментом скорби и почтения памяти погибших.  Эта остановка подчеркнула, что война затронула каждый уголок города,  что даже на первый взгляд обыденные поездки на трамвае могли стать последними для многих ленинградцев.  Память о погибших – это часть общей истории блокадного Ленинграда, история, которую важно помнить и передавать из поколения в поколение.  Рейс Памяти, таким образом, стал не просто экскурсией,  а  глубоким и  эмоциональным  поклоном перед мужеством и стойкостью ленинградцев,  перед  памятью о тех, кто не дожил до освобождения города,  перед  героизмом  простых людей,  сделавших всё возможное, чтобы выжить и сохранить свой город.  Мероприятие послужило мощным напоминанием о цене свободы и важности сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны,  чтобы подобные трагедии никогда не повторились. 

Источник: Горэлектротранс
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