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Питерец.ру » Общество » Новый тематический электропоезд «Ласточка» расскажет о блокаде Ленинграда

Новый тематический электропоезд «Ласточка» расскажет о блокаде Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В первую поездку «Ласточка» отправится 7 февраля от Финляндского вокзала до станции Ладожское Озеро

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пригородный электропоезд «Ласточка», состоящий из пяти вагонов, украсили тематическими изображениями и текстами. Каждый вагон посвящен определённой теме повседневной жизни ленинградцев в период блокады: быт, медицина, культура, искусство и промышленность.

На одном из вагонов изображены продовольственные карточки, которыми снабжали жителей Ленинграда, и фотографии скудного блокадного пайка. В другом вагоне воссоздан интерьер фронтового госпиталя, где врачи и медсестры боролись за жизни раненых солдат и жителей города. Третий вагон оформлен в стиле блокадных театров и концертных залов. На его стенах можно увидеть афиши и фотографии спектаклей и концертов, которые давались в Ленинграде даже в самые тяжёлые дни блокады. Четвертый вагон посвящён ленинградским художникам и писателям, которые продолжали творить в осаждённом городе, создавая произведения, воодушевлявшие и поддерживавшие людей в борьбе с врагом. Пятый вагон рассказывает о работе ленинградской промышленности в условиях блокады. Несмотря на трудности и нехватку ресурсов, предприятия города продолжали выпускать продукцию, необходимую для фронта и тыла.

7 февраля на Финляндском вокзале состоится инсценировка прибытия первого поезда в город после прорыва блокады. Затем поезд отправится на станцию Ладожское озеро, где в годы войны начиналась Дорога жизни – транспортная магистраль через Ладожское озеро, которая связывала Ленинград со страной с сентября 1941 года по март 1943 года. «Ласточка» будет курсировать по Ленинградской области, напоминая людям о героическом прошлом города и его жителей.

Источник: Администрация Ленобласти
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