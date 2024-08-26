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Питерец.ру » Экономика » Малый и средний бизнес освободят от сбора за использование иностранного софта

Малый и средний бизнес освободят от сбора за использование иностранного софта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Компании малого и среднего бизнеса, а также бюджетные организации планируют освободить от сбора за использование иностранного программного обеспечения

В анонсированном законопроекте об установлении сборов за использование иностранного софта появятся исключения. Новые нормы не будут распространяться на бюджетные организации, а также на малый и средний бизнес (МСБ).
В Минцифры сообщили, что «конкретные параметры сбора и круг компаний, на который его планируют распространить, будут опубликованы при внесении законопроекта в Госдуму». Сам законопроект будет внесен в нижнюю палату Парламента в осеннюю сессию. 
По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике Антона Немкина, цель предлагаемого законопроекта – формирование экономических стимулов перехода российского бизнеса на отечественные ИТ-решения.

«Импортозамещение ИТ-решений сегодня движется уверенными темпами. В 2023 году, по данным Правительства РФ, инвестиции в российские ИТ-технологии составили более 300 млрд рублей, а оборот софтверных компаний достиг 1,7 трлн. За период 2022–2024 гг. общий объем инвестиций только со стороны госкорпораций и госкомпаний должен достигнуть 922 млрд рублей. Лидером в вопросах импортозамещения, конечно, остается банковский сектор. Например, затраты на импортозамещение софта у ВТБ за последние 4 года должны составить 90 млрд рублей. При этом реальные результаты работы уже есть. Напомню, что по итогам 2023 года реестр отечественного ПО пополнился на 5 тыс. позиций, а доля использования российских технологий в госсекторе увеличилась в три раза», – рассказал депутат.

Тем не менее, отмечает Немкин, процесс импортозамещения неоднороден.

«Нужно признать, что российский бизнес достаточно успешно адаптировался к новым реалиям. Ряд организаций продолжают использовать иностранные решения, и более того – научились их обновлять. С одной стороны, такой подход позволяет использовать привычные технологии и не нести никаких издержек, связанных с импортозамещением. Но, с другой – создает существенные риски для операционной деятельности бизнеса. Напомню, что не так давно крупные российские девелоперы потеряли доступ к строительной документации из-за использования облачного решения Autodesk от американского разработчика. Итог самый печальный – вплоть до переноса сроков сдачи строительных объектов из-за необходимости восстановления утерянных данных. Безопасность и бесперебойная работа компаний – главный приоритет, из которого сегодня должен исходить бизнес. Сделать это без внедрения отечественных решений вряд ли возможно», – считает Немкин.

Немкин отметил, что у государства нет стремления установить лишние регуляторные обязательства. «Именно поэтому был выбран механизм экономического стимулирования, который, кстати, будет сочетаться с льготными мерами поддержки ИТ-импортозамещения. Напомню, что помимо существующих инструментов поддержки, сейчас обсуждается идея введения инвестиционного вычета по расходам на внедрение российского ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) на федеральном уровне», – сказал депутат.
Парламентарий пояснил, что новое требование может коснуться крупного отечественного бизнеса, включая государственные корпорации.

«Прежде всего, крупные ИТ-компании, в том числе маркетплейсы и банковский сектор. Думаю, что решение освободить малый и средний бизнес от нового требования может сыграть важную роль. Но это не значит, что сектор МСБ не должен внедрять отечественные решения, что, кстати, постепенно происходит. В 2023 году, по данным финансового маркетплейса «Сравни», до 45% внедренных МСБ цифровых решений были российскими», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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