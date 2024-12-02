Команда ЗакС Петербурга приняла участие в турнире по фиджитал-спорту

Тридцатилетие Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ознаменовалось не только торжественными заседаниями и официальными мероприятиями, но и масштабными спортивными состязаниями, демонстрирующими активную жизненную позицию депутатов и сотрудников парламента. В рамках юбилейных торжеств состоялся яркий турнир по фиджитал-спорту, уникальному сочетанию виртуальных и реальных дисциплин. В нём приняли участие представители самых разных организаций Санкт-Петербурга, что подчеркивает широкую популярность этого необычного вида спорта.

Среди участников были замечены депутаты Законодательного Собрания Антон Соловьёв и Антон Рудаков, лично продемонстрировавшие свою спортивную подготовку и командный дух. К ним присоединились сотрудники аппарата парламента, проявившие себя как достойные соперники. Соревновательный азарт царил и среди команд Совета работающей молодёжи, Центра патриотического воспитания «Дзержинец», Молодой Гвардии «Единой России», Центра «Контакт», Студенческого Совета при Правительстве города и, что особенно примечательно, Духовной Академии при РПЦ, доказавшей, что спортивный дух не чужд и представителям духовного мира.

Турнир включал в себя две захватывающие дисциплины. «Фиджитал-футбол» представлял собой уникальный симбиоз классического футбола и виртуального симулятора. Команды сначала состязались на настоящем футбольном поле, демонстрируя мастерство паса, дриблинга и точности удара. Затем, результаты реальной игры влияли на виртуальный этап, где команды управляли своими цифровыми двойниками, добавляя стратегический элемент в уже проведённый матч. Такой подход потребовал от участников не только физической подготовки, но и отличных навыков работы с игровыми контроллерами, способностью адаптироваться к изменяющимся условиям и синхронной работы в команде. Система подсчёта очков была весьма сложной, учитывая как результаты реальной игры, так и виртуальной.

Вторая дисциплина, «фиджитал-тактическая стрельба», оказалась не менее захватывающей. Она сочетала в себе динамичный лазертаг, требующий от участников выносливости, точности и тактического мышления, с виртуальными баталиями в популярной игре «Counter-Strike 2». Реальные успехи в лазертаге влияли на стартовые позиции и ресурсы в виртуальном противостоянии. Это создавало невероятное напряжение и требовало от участников комплексного подхода, соединяющего физические навыки, стратегическое планирование и умение играть в команде в виртуальном пространстве.