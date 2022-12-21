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Питерец.ру » Экономика » На ремонт стадионов в Петербурге направят 103 млн рублей

На ремонт стадионов в Петербурге направят 103 млн рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
На ремонт стадионов в Петербурге направят 103 млн рублей

На ремонт стадионов в Петербурге из городского бюджета будет направлено 103 млн 895 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

– В рамках депутатской работы удалось добиться перераспределения средств, выделенных на международные соревнования петербуржцев, на развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства. Так, во Фрунзенском районе уже выполнен ремонт стадионов восьми образовательных учреждений, и еще девять переходят на 2023 год, – рассказал он.

Антон Соловьев по поручению Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского посетил сразу два адреса – Малую Балканскую, 44 лит. А и Димитрова, 15 к. 3 лит. А – на которых работы практически окончены. Оба школьных стадиона расширены, заменено покрытие, установлены дополнительное освещение и оборудование. На первом адресе на эти нужды потрачено порядка 11 млн рублей, на втором – более 35 млн рублей. В следующем году работы будут окончены, после чего депутат вместе с представителями Комитета по физической культуре и спорту проведут оценку их качества.

– Я очень рад, что благодаря совместной работе парламента и Комитета по физкультуре и спорту удалось в этом году сделать такое перераспределение средств, ведь именно спортивная инфраструктура часто финансируется по остаточному принципу. Наша задача сейчас, в условиях беспрецедентных санкций в отношении российских спортсменов, не только поддержать их, но и сделать акцент на развитии спорта внутри страны и на популяризации физкультуры по месту жительства. Ремонт площадок и установка новых тренажеров отлично вписываются в эту новую картину реальности, и, я уверен, будут востребованы у горожан, – отметил Антон Соловьев.
Источник: ЗАКС
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