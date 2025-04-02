В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» пройдут авторские экскурсии с ветераном СВО

5, 12, 19 и 26 апреля 2025 года в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» пройдут авторские экскурсии в рамках проекта «Общая память» и выставки «Георгиевский зал «За службу и храбрость».

Экскурсии проведет Владимир Сухинин – участник СВО, начальник сектора гражданско-патриотического воспитания и добровольческой деятельности Молодежного центра «Московский».

В первый день специальной военной операции он вместе с отцом вступил в ряды добровольцев. Участвовал в освобождении населенных пунктов Донецкой области, Мариуполя, воевал в самых горячих точках фронта, помогал мирному населению подконтрольных территорий. Через полгода был комиссован по состоянию здоровья.

После возвращения с фронта в Санкт-Петербург занялся молодёжной политикой и работой в сфере информационной безопасности. Помимо гражданско-патриотического воспитания свою миссию видит в том, чтобы научить молодёжь разбираться в медиасреде, грамотно пользоваться современными технологиями, понимать, какие аспекты влияют на жизнь государства. Владимир является руководителем молодёжного патриотического проекта «Общая память», в рамках которого была создана мобильная экспозиция, посвящённая СВО.

На выставке будут представлены комплекты военной формы участников СВО, элементы амуниции и экипировки, фрагменты оружия, печатные издания, личные вещи участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, трофеи, полученные в результате боевых действий.

Проект «Общая память» направлен на повышение уровня знаний молодёжи о событиях и героях специальной военной операции, его цель - вовлечь молодое поколение в сохранение исторической памяти, используя современные формы подачи материалов.

Расписание экскурсий:

· 5 апреля - в 16.00 и 17.00

· 12 апреля - в 15.00, 16.00 и 17.00

· 19 апреля - в 15.00, 16.00 и 17.00

· 26 апреля - в 15.00, 16.00 и 17.00

Необходима предварительная запись по тел. 617-00-90

Экскурсии проводятся бесплатно.