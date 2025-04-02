Ранее задержанного 18-летнего "дропа" изобличили в причастности к мошенничеству в отношении пенсионерки с Будапештской улицы

В прошлом году, 25 декабря к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 78-летней жительницы дома 88 корпус 1 по Будапештской улице. Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции о том, что с 18 декабря в течении двух дней ей названивали неизвестные и убедили в необходимости «сохранить» денежные средства от, якобы, мошеннических манипуляций. Доверившись телефонным аферистам пожилая женщина отдала возле своего дома неизвестному курьеру 1 565 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, полицейские в качестве подозреваемого допросили 18-летнего молодого человека, ранее задержанного оперативниками Красносельского района в аэропорту «Пулково» по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Мера пресечения в виде заключения под стражу фигуранту не изменялась.