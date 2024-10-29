В деревне Раздолье запустили новую газовую котельную

Сегодня в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области запущена новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 6 МВт. Это событие является частью масштабной программы газификации Ленинградской области, направленной на повышение надежности и качества теплоснабжения населенных пунктов региона и снижение углеродного следа. В настоящее время в Ленобласти эксплуатируется более 700 котельных, из которых 118 планируется перевести на природный газ в течение ближайших четырех лет. Это амбициозная задача, требующая значительных финансовых вложений и эффективной координации усилий. Бюджет Ленинградской области на 2025 год выделяет порядка 100 миллионов рублей на реализацию этой программы, что подчеркивает важность и приоритетность проекта для региональных властей.

Новая котельная в Раздолье построена по концессионному соглашению, что подразумевает привлечение как бюджетных средств, так и частных инвестиций. Такой подход позволяет более эффективно использовать ресурсы и привлечь экспертизу частных компаний в сфере строительства и эксплуатации котельных. Общая стоимость проекта составила почти 217 миллионов рублей, что включает в себя не только строительство самой котельной, но и значительный объем сопутствующих работ. В частности, в рамках концессионного соглашения запланирована поэтапная реконструкция приблизительно 2,4 километров сетей теплоснабжения деревни Раздолье. Это крайне важный аспект проекта, поскольку модернизация сетей позволит минимизировать потери тепла при транспортировке и обеспечить бесперебойное теплоснабжение всех потребителей.

Подобные проекты являются ярким примером государственно-частного партнерства, направленного на решение актуальных задач развития инфраструктуры и повышение уровня жизни населения Ленинградской области. В рамках дальнейшей реализации программы планируется внедрение современных систем мониторинга и управления, позволяющих оперативно реагировать на изменения в потреблении тепла и обеспечивать максимальную эффективность работы котельных. Более того, будут проведены обучающие мероприятия для персонала, обеспечивающие качественное обслуживание и ремонт модернизированных систем теплоснабжения.