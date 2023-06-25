В Ленобласти женщина подожгла коридор на турбазе

Утром минувшего четверга к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило заявление от 49-летнего местного жителя о том, что в период с 07:50 по 07:55 некая дама совершила поджог коридора гостиницы на территории базы отдыха «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области.

Материальный ущерб составил 1 700 000 рублей.

23 июня около 21 часа 30 минут в гостинице «Шишки на Лампушке» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 53-летняя жительница Новосибирска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.