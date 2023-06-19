В Ленобласти провели газопровод к трем поселкам Приозерского района

Строительство межпоселкового газопровода протяженностью 17 километров до поселка Моторное с отводами на поселки Ларионово и Починок провели специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

«Газопровод построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы. Он создает возможность для газификации 200 домов, а также двух котельных. Распределительные газопроводы в поселках Моторное и Починок будут построены в 2023 году, в Ларионово – в 2024 году», – подчеркнул председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

После строительства распределительных газопроводов жители смогут подключить свои дома к газу по программе догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным.