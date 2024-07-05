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Станцию метро «Чернышевская» откроют для пассажиров в третьей декаде июля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Станция метро «Чернышевская» откроется для пассажиров после реконструкции в третьей декаде июля.

Станция метро "Чернышевская", после масштабной реконструкции, готовится вновь открыть свои двери для пассажиров в третьей декаде июля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, лично посетивший объект, определил этот срок, подчеркнув, что "если в установленные сроки станция не будет запущена, то приму меры к исполнителям". Ключевым фактором для такого жесткого заявления стала масштабность проведённых работ.

Реконструкция затронула все ключевые элементы станции: от наклонного хода, соединяющего подземный вестибюль с платформой, до наземного вестибюля. Ремонтные работы охватили все системы жизнеобеспечения, включая электро- и водоснабжение, освещение, канализацию, отопление, вентиляцию. Все коммуникации были обновлены и модернизированы. Особое внимание уделялось повышению безопасности. Заменены системы связи и громкоговорящее оповещение, установлена новая автоматизированная система контроля оплаты проезда, модернизированы системы противопожарной сигнализации, пожаротушения, обеспечения безопасности, оповещения и управления эвакуацией. Вся система безопасности была полностью переработана и приведена в соответствие с современными требованиями.

Ключевой задачей реконструкции было увеличение пропускной способности станции. Для этого вместо трёх устаревших эскалаторов, характерных для станций первой очереди петербургского метро, были установлены четыре современных эскалатора, произведенных в Санкт-Петербурге. Благодаря этому "Чернышевская" теперь может принимать на 6,5 тысяч пассажиров в день больше, а в часы пик выдерживать нагрузку до 16 тысяч человек на вход и порядка 13 тысяч - на выход.

Важно отметить, что при реконструкции станции не забыли о людях с ограниченными возможностями. "Чернышевская" теперь максимально удобна и доступна для маломобильных групп населения.

Реконструкция "Чернышевской" - это не просто ремонт, а комплексная модернизация, направленная на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Благодаря ей, одна из старейших станций петербургского метрополитена стала более современной, функциональной и удобной для всех категорий граждан.

В контексте масштабной реконструкции стоит отметить, что "Чернышевская" является памятником архитектуры. Её уникальный стиль, сочетающий элементы классицизма и модерна, был сохранен. Реконструкция не только улучшила функциональные характеристики станции, но и подчеркнула её историческую ценность.

В целом, реконструкция "Чернышевской" - это пример того, как можно соединить современные технологии и архитектурное наследие. Реконструкция "Чернышевской" стала настоящим подарком для жителей района. Она не просто сделала станцию более удобной, но и сделала её красивой, гармонично вписанной в окружающую среду. "Чернышевская" снова готова встречать пассажиров, предлагая им современный комфорт и удобство в сочетании с историческим шармом.

Источник: Администрация Петербурга
Все по теме: метро Центральный район
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