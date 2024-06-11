В России могут появиться «белые VPN»

Вводить ответственность за пользование VPN-сервисами неправильно, однако в России должны появиться «белые VPN», считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Подробнее об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для «Цифровой России».

«Ответственности за использование VPN-сервисов в России для граждан нет и вводить ее, я считаю, неправильно. Идея же сделать «белые VPN», разработкой которых уже занимаются отечественные специалисты, мне нравится. В основу таких сервисов нужно заложить принцип соблюдения законов, т.е. ресурсы с противоправным контентом должны оставаться заблокированными. Конечно, «белые VPN» должны надежно хранить данные пользователей, чего нельзя сказать о большинстве доступных сегодня сервисов, которые даже торгуют этой информацией», - уверен Хинштейн.

Сегодня примерно 30% пользователей продолжают использовать VPN-сервисы - чаще всего для доступа к заблокированным социальным сетям, другим сайтам и ресурсам, но также и для повышения анонимности в интернете и в рабочих целях, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При этом почти все VPN-сервисы обещают пользователям анонимность и безопасность в сети, но на деле оказываются скрытыми врагами - заражают устройство вирусами, крадут персональные данные, создают уязвимости для хакерских атак и многое другое. Да и само по себе ощущение анонимности в сети оказывается ложным. Персональные данные пользователей, которые используют непроверенные VPN-сервисы не только доступны владельцам этих сервисов, но и передаются их партнерам для использования в маркетинговых целях», - подчеркнул депутат.

Безусловно, уже сегодня существуют VPN, которые ведут себя добросовестно, напомнил Немкин.

«Например, сегодня их используют многие компании для защиты своих коммуникаций от мошенников и хакеров, которым после начала спецоперации и блокировки зарубежных соцсетей в России нужно любой ценой украсть чувствительную информацию о россиянах. Корпоративные VPN настроены иначе, чем те версии, которые можно найти в магазинах приложений, над их защищенностью тщательно работают специалисты, поэтому доверять им можно. Если говорить о них именно как о защитной технологии, то, в первую очередь, она необходима, чтобы обезопасить связь между сотрудником и офисом от атаки по типу «человек-в-середине». В ходе такой атаки третье лицо незаметно вклинивается между двумя сторонами коммуникации и негласно за ней наблюдает, воруя любую информацию. А если VPN работает, злоумышленник видит только шифрованный трафик. Он понимает, что сотрудник и офис обмениваются информацией, но какой именно, уже не знает. По сути дела, это и есть «белые VPN», - отметил он.

Тем не менее, среди тех VPN, которые сегодня можно найти в магазинах мобильных приложений, большинство все же работают вразрез с российским законодательством, так как нацелены на то, чтобы предоставить доступ к заблокированным ресурсам.

«Они отслеживаются и оперативно блокируются Роскомнадзором, так как, согласно закону «О связи» в нашей стране запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации. Если в общем доступе появятся такие VPN-сервисы, которые будут действовать в рамках законодательства, помимо прочего это, конечно, в значительной степени может защитить и данные наших граждан от утечек - по статистике Роскомнадзора количество утечек увеличилось почти в 40 раз за последние два года, нередко виновниками инцидентов становятся именно VPN», - заключил Немкин.