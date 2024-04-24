Роскомнадзор рассказал, какое количество VPN заблокированы в России

Роскомнадзор на сегодняшний день блокирует около 150 популярных VPN-сервисов, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на Форуме безопасного Интернета.

Кроме того, как напомнил Зайцев, с 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

«Мы уже заблокировали порядка 700 материалов, которые распространяли пропаганду использования VPN для обхода блокировок», — добавил он.

В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Технические специалисты и зарубежные интересанты активно пытаются обеспечить обход блокировок, создавая различные VPN-сервисы. Большинство граждан – около 59% - не пользуются этими программами, однако все же остаются те, кто пока не может от них отказаться. Из числа тех, кто такими сервисами все-таки пользуется 44% запускают их каждый день, 31% – несколько раз в неделю, а 25% – несколько раз в месяц. Настоятельно рекомендую им отказаться от этой крайне вредной привычки, так как именно VPN сегодня становятся порталом к большому количеству фейков и противоправной информации, которые распространяются на заблокированных в России платформах – это запрещенные соцсети Facebook и Instagram (Meta Platforms признана экстремисткой в России), блог-платформа Twitter, рекламная сеть Google Ads и новостной агрегатор Google News, а также еще целый ряд крупных антироссийских интернет-ресурсов и сообществ в соцсетях», - сказал он.

Также стоит помнить, что гарантированную защиту от утечек сегодня не дает ни один VPN-сервис.

«Как минимум, даже добросовестные разработчики этого сервиса могут не знать о его слабых местах, которые могут стать причинами киберинцидентов. Кроме того, некоторые VPN-сервисы могут содержать вирусы, которые используются для добычи цифровой валюты — майнинга криптовалют. Это может привести к нагреву телефона, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим неприятным особенностям. В целом из-за VPN быстрее происходит выработка ресурса батареи, так как их использование вносит дополнительные накладные расходы на сеть и процессор из-за шифрования трафика. При использовании VPN трафик идет не от пользователя до мессенджеров и соцсетей, а от VPN-сервера, к которому подключен пользователь, поэтому оператор не может тарифицировать такой трафик», - отметил депутат.

Понять, с какими конкретно угрозами вы уже столкнулись из-за VPN, очень сложно – для этого нужно целенаправленно разбираться, как расходуется трафик и куда направляет запросы ваше устройство, добавил парламентарий.

«Да и бороться с последствиями потом крайне сложно. Лучшим решением будет заблаговременный отказ от использования VPN – это позволит не только сохранить ваши данные, но и оградить вас от деструктива, который продолжает распространяться на заблокированных в России платформах», - заключил он.