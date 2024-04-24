ента новостей

12:06
На проспекта Энгельса электросамокатчик сбил 11-летнего мальчика
11:27
Роскомнадзор рассказал, какое количество VPN заблокированы в России
11:00
На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов
08:46
Бельский снова пообщался с петербуржцами
08:20
Петербуржец пожаловался на банк
02:04
Команда лицея № 64 стала победителем «Белой ладьи» в Санкт-Петербурге
01:20
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях проиграл первый матч серии с новосибирским «Локомотивом»
00:20
Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1
20:01
В центре Петербурга водитель «Приоры» вылетел из автомобиля после столкновения с «Солярисом»
16:27
Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади
14:03
Выставка «Образ героя»
13:43
Закрывается трамвайное движение по ул. Ленсовета
13:38
В Ленобласти поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерок Подпорожья
13:30
Закрывается троллейбусное движение по ул. Кораблестроителей
13:27
На Муринской дороге иномарка сбила 11-летнего мальчика
13:23
В Петербурге поймали пенсионера, обманувшего пожилую женщину с проспекта Металлистов
13:12
В Музее В. В. Набокова СПбГУ прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия писателя
13:09
В Кировском районе подростки стреляли по окнам на проспекте Стачек
11:52
В Приморском районе поймали подозреваемых в грабеже
11:45
На трассе «Сортавала» полностью перекроют движение
11:42
На Большеохтинском проспекте задержали подозреваемую в поножовщине с сожителем
10:55
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве на Старо-Петергофском проспекте
09:02
Коллекторов-нарушителей оштрафовали
07:22
Главной темой ПМЭФ станет многополярность
22:43
«СКА-1946» выиграл третий матч финала плей-офф МХЛ у «Локо» 2:1 и с таким же счётом ведёт в серии
19:02
Выставка Людмилы Чувиляевой «Хвостатая душа Петербурга»
15:57
Женский претендентский турнир в Торонто завершился убедительной победой экс-чемпионки мира по шахматам Тань Чжунъи из КНР
15:28
Индийский шахматист Доммараджу Гукеш стал победителем турнира претендентов в Торонто, россиянин Ян Непомнящий чудом не проиграл Фабиано Каруане и пришёл к финишу третьим
14:36
На КАД в течение четырех дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
14:01
Выставка «Один день в музее»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор рассказал, какое количество VPN заблокированы в России

Роскомнадзор рассказал, какое количество VPN заблокированы в России

0
75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Роскомнадзор на сегодняшний день блокирует порядка 150 популярных VPN-сервисов на территории России.

Роскомнадзор на сегодняшний день блокирует около 150 популярных VPN-сервисов, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на Форуме безопасного Интернета.
Кроме того, как напомнил Зайцев, с 1 марта Роскомнадзор приступил к внесудебному ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

«Мы уже заблокировали порядка 700 материалов, которые распространяли пропаганду использования VPN для обхода блокировок», — добавил он.

В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Технические специалисты и зарубежные интересанты активно пытаются обеспечить обход блокировок, создавая различные VPN-сервисы. Большинство граждан – около 59% - не пользуются этими программами, однако все же остаются те, кто пока не может от них отказаться. Из числа тех, кто такими сервисами все-таки пользуется 44% запускают их каждый день, 31% – несколько раз в неделю, а 25% – несколько раз в месяц. Настоятельно рекомендую им отказаться от этой крайне вредной привычки, так как именно VPN сегодня становятся порталом к большому количеству фейков и противоправной информации, которые распространяются на заблокированных в России платформах – это запрещенные соцсети Facebook и Instagram (Meta Platforms признана экстремисткой в России), блог-платформа Twitter, рекламная сеть Google Ads и новостной агрегатор Google News, а также еще целый ряд крупных антироссийских интернет-ресурсов и сообществ в соцсетях», - сказал он.

Также стоит помнить, что гарантированную защиту от утечек сегодня не дает ни один VPN-сервис.

«Как минимум, даже добросовестные разработчики этого сервиса могут не знать о его слабых местах, которые могут стать причинами киберинцидентов. Кроме того, некоторые VPN-сервисы могут содержать вирусы, которые используются для добычи цифровой валюты — майнинга криптовалют. Это может привести к нагреву телефона, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим неприятным особенностям. В целом из-за VPN быстрее происходит выработка ресурса батареи, так как их использование вносит дополнительные накладные расходы на сеть и процессор из-за шифрования трафика. При использовании VPN трафик идет не от пользователя до мессенджеров и соцсетей, а от VPN-сервера, к которому подключен пользователь, поэтому оператор не может тарифицировать такой трафик», - отметил депутат.

Понять, с какими конкретно угрозами вы уже столкнулись из-за VPN, очень сложно – для этого нужно целенаправленно разбираться, как расходуется трафик и куда направляет запросы ваше устройство, добавил парламентарий.

«Да и бороться с последствиями потом крайне сложно. Лучшим решением будет заблаговременный отказ от использования VPN – это позволит не только сохранить ваши данные, но и оградить вас от деструктива, который продолжает распространяться на заблокированных в России платформах», - заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-03-2024, 14:54
Блокировка рекламы VPN-сервисов началась
6-10-2023, 12:07
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке VPN
7-02-2024, 11:14
В Роскомнадзоре сообщили, запретят ли VPN с 1 марта в России
28-03-2024, 14:30
Россиян вновь призвали отказаться от использования VPN
28-02-2024, 10:14
Блокировал ли Роскомнадзор сообщество Steam в России?
27-07-2023, 13:01
Реклама VPN может стать основанием для блокировки сайтов

Происшествия на дорогах

0
40
Сегодня, 12:06
На проспекта Энгельса электросамокатчик сбил 11-летнего мальчика
0
102
Вчера, 20:01
В центре Петербурга водитель «Приоры» вылетел из автомобиля после столкновения с «Солярисом»
0
102
Вчера, 13:27
На Муринской дороге иномарка сбила 11-летнего мальчика
0
136
22-04-2024, 11:53
На КАД женщина на иномарке сбила пешехода с собакой
Наверх