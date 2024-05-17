В Петербурге открыли мемориальную доску в память о создателе и первом директоре Музея обороны и блокады Ленинграда Льве Ракове

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке открыли мемориальную доску в память о создателе и первом директоре Музея обороны и блокады Ленинграда Льве Львовиче Ракове.

В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и лидер петербургских единороссов Сергей Боярский.

«Новый этап в истории музея начался пять лет назад. По просьбе ветеранов, блокадников Президент принял решение сохранить музей в Соляном переулке. Было решено поэтапно вернуть исторические площади. Эта работа идет. В феврале мы подписали договор о выкупе более 8 тысяч квадратных метров. Нет сомнений - все площади вернем», – сказал Александр Беглов.

Ранее с просьбой увековечить его память к депутату Госдумы, руководителю регионального отделения «Единой России» Сергею Боярскому обратился его однопартиец, депутат городского Заксобрания Всеволод Беликов. По итогам согласований с Музеем и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга остановились на варианте с мемориальной доской, создание и реализацию которой взял на себя Сергей Боярский. Памятную доску изготовил петербургский скульптор Вячеслав Бухаев.

«Все мы жители Ленинграда-Петербурга, здесь выросли наши родители, за него воевали наши дедушки и бабушки. И мне сегодня очень приятно быть причастным к открытию мемориальной доски Льву Львовичу Ракову, незаслуженно забытому гражданину Советского Союза, ленинградцу, который всю свою жизнь посвятил городу, жизнь непростую, у него была действительно сложная судьба, были тяжелые времена, трагические. Но он был первым директором нашего намоленного Музея обороны и блокады Ленинграда, его имя очень хорошо известно горожанам. И сегодня, в год его 120-летия, в знак благодарности мы установили памятную доску первому директору музея. Я благодарен и прославленному скульптору Вячеславу Бухаеву, который исполнил ее, и Всеволоду Беликову, который был родоначальником этой идеи, придя с ней ко мне. И вот, от идеи до воплощения мы вместе реализовали этот проект», - сказал Сергей Боярский.

Гости также возложил цветы к скульптурным композициям «Блокадному учителю» и «Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда» и ознакомились с экспозицией, посвященной 80-летию Музея обороны Ленинграда. Выставка открылась 8 мая и станет постоянной. В основе – личные истории сотрудников музея, стоявших у его истоков. Почти все они пережили блокаду в городе, либо находились на фронте под Ленинградом.

Память о страшных 872 днях блокады бережно хранится сотрудниками Музея обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке. Но мало кто знает о человеке, который стал фактическим создателем Музея и его первым директором.

Лев Львович Раков до войны работал в Эрмитаже, а в 1941 году ушёл на фронт добровольцем. Внёс большой вклад в организацию первой блокадной выставки, которая открылась 30 апреля 1944 года и стала фундаментом самого Музея.

Лев Раков возглавил созданный им музей в 1947 году, но у него сложилась непростая судьба - Ленинградское дело, закрытие Музея, репрессии, тюрьма. Его освободили через четыре года после заключения - за «отсутствием состава преступления».

В этом году Льву Ракову исполнилось бы 120 лет со дня рождения.