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Питерец.ру » Культура » Выставка «Пушкин. Люди. Блокада»

Выставка «Пушкин. Люди. Блокада»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения А. С. Пушкина в «Гранд Каньоне» открылась выставка «Пушкин. Люди. Блокада»

В Санкт-Петербурге, на территории развития "Гранд Каньон", открылась новая экспозиция под названием "Пушкин. Люди. Блокада". Она создана в сотрудничестве с Всероссийским музеем А. С. Пушкина и посвящена двум важным датам: Дню России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка является частью проекта "Русский мир", реализуемого "Фондом Экзекова" совместно со Всемирным клубом петербуржцев. По словам Муссы Экзекова, инициатора проекта, экспозиция посвящена как великому поэту, так и подвигу жителей блокадного Ленинграда. Он подчеркнул, что Пушкин является культурным кодом, объединяющим народ, и вдохновлял людей на защиту Родины в годы войны.

Основу выставки составляют работы художников-блокадников и фронтовиков-ленинградцев из собрания музея. Экспозиция включает портреты поэта, иллюстрации к его произведениям, виды Ленинграда и других пушкинских мест, созданные авторами, жившими и сражавшимися в блокадном городе или на фронтах войны. Выставка дополнена биографическими справками о художниках и выдержками из их блокадных и фронтовых дневников.

В 1937 году, в связи со 100-летием со дня смерти Пушкина, советские художники активно работали над произведениями, посвященными поэту. Творческое погружение в его биографию и произведения, а также поездки по пушкинским местам, вдохновляли их в предвоенные годы и во время войны. Данная выставка представляет собой своего рода творческое завещание художников, не переживших блокаду.

Экспозиция открыта для посещения в течение всего лета, вход свободный.

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