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Питерец.ру » Экономика » Выделят субсидии для негосударственных театров СПб

Выделят субсидии для негосударственных театров СПб

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В Петербурге негосударственные театры получат господдержку

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб негосударственным театрам выделят субсидии на общую сумму 112 млн. руб. Эти средства помогут поддержать творческое сообщество и способствовать развитию театрального искусства в городе.

Выделение субсидий — часть комплексной программы поддержки культурных учреждений. Благодаря этому решению, коллективы смогут реализовать новые проекты, улучшить материально-техническую базу и повысить качество постановок.

Поддержка негосударственных театров способствует сохранению культурного разнообразия и привлечению новых зрителей. Это важный шаг для развития театральной жизни в СПб и за его пределами.

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