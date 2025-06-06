Выделят субсидии для негосударственных театров СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб негосударственным театрам выделят субсидии на общую сумму 112 млн. руб. Эти средства помогут поддержать творческое сообщество и способствовать развитию театрального искусства в городе.

Выделение субсидий — часть комплексной программы поддержки культурных учреждений. Благодаря этому решению, коллективы смогут реализовать новые проекты, улучшить материально-техническую базу и повысить качество постановок.

Поддержка негосударственных театров способствует сохранению культурного разнообразия и привлечению новых зрителей. Это важный шаг для развития театральной жизни в СПб и за его пределами.