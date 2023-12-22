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Питерец.ру » Общество » Из Петербурга отправили в Мариуполь очередную партию помощи для православных храмов

Из Петербурга отправили в Мариуполь очередную партию помощи для православных храмов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Петербуржцы собрали третью партию помощи для православных храмов Мариуполя

При поддержке Законодательного Собрания и волонтёров Молодежного парламента, храмы Санкт-Петербургской епархии направили следующую партию благотворительной помощи в Мариуполь. В подготовку к празднованию Рождества Христова, церковная мебель, предметы и книги, необходимые для богослужений, предметы церковного обихода и расходные материалы были собраны для четырнадцати православных приходов в городе-побратиме. Участие в акции приняли как священнослужители, так и верующие Северной столицы.

"У наших горожан просто в крови желание оказывать помощь. Предыдущие поколения пережили блокаду и знают, что такое лишения, разруха и восстановление. Молодежь, в свою очередь, знакома с тяготами через рассказы своих старших родственников. Многие из прихожан с радостью приняли участие в сборе средств и приобретении предметов церковного обихода", - отметил протоиерей Евгений Палюлин, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери на Гражданке.

Организация проекта осуществляется по благословению митрополита Варсонофия Санкт-Петербургского и Ладожского. Мариупольским храмам оказывается поддержка со стороны Санкт-Петербургской епархии в осуществлении нормальной богослужебной жизни. В рамках первых двух этапов проекта, петербургские храмы собрали специальный груз для пятнадцати мариупольских приходов. Перед началом третьего этапа, потребности некоторых храмов были полностью удовлетворены, а также была выявлена необходимость помощи новому храму, посвященному святому Александру Невскому.

"Мы вместе с депутатами петербургского парламента регулярно посещаем Мариуполь и расположение нашего боевого Ленинградского полка. Поэтому я знаю насколько важна как материальная, так и духовная поддержка со стороны сограждан и единоверцев для людей, которым приходится строить нормальную жизнь на новых российских территориях. В такие моменты оказывается непомерно важным чувствовать, что ты не одинок, что за тобой стоит огромная страна и миллионы людей, готовых помочь. После освобождения Мариуполя, православные приходы города стали центрами гуманитарной помощи, объединяющими жителей и помогающими им найти точку опоры и преодолеть трудности. Мы с самого начала оказывали содействие им в распределении гуманитарной помощи, собранной петербуржцами. Поэтому, при появлении этого замечательного проекта "Храмы Петербурга - храмам Мариуполя", мы взяли на себя ответственность за его логистическое обеспечение. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие в этой акции. Господь да благословит вас", - прокомментировал Александр Бельский, председатель петербургского парламента.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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