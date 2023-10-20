В 2024 году проверять ЕГЭ будет нейросеть

Рособрнадзор объявил о намерении ввести использование нейросетей для проверки работ школьников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) уже с нового учебного года, заявил глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции.

"Да, мы планируем охватить всю страну и пропускать работы через нейросеть. Но, разумеется, окончательное решение принимает не нейросеть сама по себе, а она лишь записывает результаты и ставит метки, а затем человек-модератор просматривает метки и принимает окончательное решение, были ли использованы телефоны, шпаргалки или нет", - подчеркнул Музаев.

Нейросети давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент для бизнеса, государства и некоммерческого сектора, отметил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Нейросети активно используются в различных сферах нашего общества, начиная от поиска людей и заканчивая принятием решений о выдаче кредитов. Постепенное проникновение нейросетей в образование является положительным трендом", - считает Немкин.

Конечно, появляется ряд вопросов, которые могут вызвать беспокойство, как минимум, отмечает депутат. "Прежде всего, неясен сам алгоритм работы: будет ли нейросеть проверять только тестовые части или она также будет анализировать письменные работы. Также остается неясной внутренняя структура нейросети: на каких данных она обучалась и насколько точными будут ее результаты. Важно, чтобы система была полностью прозрачной и открытой для анализа как экспертным сообществом, так и общественностью. Второй ключевой вопрос - это подготовка кадров, которые будут работать с нейросетью и анализировать результаты.

К сожалению, школьное преподавательское сообщество до сих пор не охарактеризовалось высоким уровнем цифровых навыков, особенно учителей в небольших регионах. Этот вопрос также требует проработки, чтобы предотвратить возможные проблемы", - отмечает депутат.

Депутат считает, что ЕГЭ является очень сложным эмоциональным событием как для школьников, так и для родителей. "Важно, чтобы внедрение новых технологий проходило без появления нового стресса для всех участников экзамена", - заключает парламентарий.