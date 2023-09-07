«Бал для Золушки» дал старт финалу конкурса красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках «Невская краса»

В Санкт-Петербурге с 7 по 13 сентября пройдет заключительный этап «Невской красы» — ежегодного конкурса красоты и таланта для девушек и женщин, передвигающихся на инвалидных колясках. В нём принимают участие 19 конкурсанток, которые успешно прошли отборочный этап. Они представляют Москву и Петербург, Владивосток, республики Калмыкию и Татарстан, Краснодарский край, Московскую, Ивановскую, Тамбовскую, Челябинскую и Новосибирскую области. Стартовый день конкурсной недели запомнится участницам как «Бал для Золушки» – петербургские дизайнеры и визажисты помогут гостьям преобразиться, фотографы – проведут фотосессию, а вечером конкурсанток ждет мастер-класс по танцам.

«Сегодняшний день называется «Бал для Золушки», потому что, наверное, каждая девушка в своей жизни мечтает поехать на бал, быть красивой, ждет исполнения своей мечты. А мы с нашими феями-крестными помогаем нашим девочкам показать и подчеркнуть природную красоту, стать принцессами, королевами, показать, какие они красавицы, преподнести всё то, чем их наделила природа», – рассказала один из авторов проекта, президент общественной организации инвалидов «На коляске без барьеров», региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Юлия Яганова.

В этом году конкурс «Невская краса» проводится уже в восьмой раз. На начальном этапе, с 1 февраля по 15 марта, со всей России и из-за рубежа на него было подано 29 заявок. Чтобы пройти в финал, участницы должны были подготовить туристскую визитку о малой родине, снять видеопрезентацию, привезти народный костюм региона, где они проживают, выполнить творческие задания.

«У нас была одна участница даже с другого континента, из Африки, из Кении. Но, к сожалению, правительство страны девочку в её желании не поддержало. Хотя были выполнены все задания, пройдены все необходимые мероприятия: человек сдал анализы, сделал прививки, был готов к поездке. Мы не можем повлиять на подобные обстоятельства. Но такие участницы получили автоматическое продление на следующий год, то есть имеют право приехать к нам следующей осенью», – сказала Юлия Яганова.

Финалисток разделили на три возрастные группы: «Принцессы» (14-18 лет), «Мисс» (18-35 лет) и «Леди» (35-49 лет).

Сказочно преобразиться на «балу» им помогает петербургский дизайнер головных уборов Анна Михайлова. Вместе с художницей Натальей Ткачук конкурсантки и сами пробуют себя в дизайне – разукрашивают свои белые футболки, готовя их к творческим номерам финала. А победительница российских конкурсов спортивных танцев на колясках, петербурженка Надежда Циркунова с первого, бального, дня начинает преподавать «принцессам», «мисс» и «леди» уроки танцев.

«На бал я попала с помощью своей школы: мне предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе «Невская краса», и я очень бы хотела получить много новых впечатлений, знакомств, чтобы всё прошло хорошо», – говорит 14-летняя петербургская «Принцесса» Александра Михайлова.

«Я вообще даже не мечтала в Питер попасть, но благодаря добрым, чудесным людям приехала сюда. У меня есть обычные мечты: я скоро стану бабушкой, хочу жить мирно и дружно с мужем, например. А вообще — верьте, люди, в чудеса, потому что они сбываются!» – поделилась победительница конкурса «Краса Кавказа», финалистка «Невской красы-2023», пятигорчанка Надежда Рыбникова.

В рамках программы «Невской красы» 8 сентября в гостинице «Express Sadovaya» пройдет образовательный форум «Мир, доступный для всех», 9 сентября в здании Морского вокзала в Гавани состоится творческий фестиваль и демонстрация инклюзивной и адаптивной моды, 10 сентября конкурсанток ожидает мотопрогулка по Северной столице с мототакси «Белые ночи». Впереди также поездка в Петергоф, фотосессия в Строгановском дворце и конечно – финал конкурса красоты и таланта, который состоится 13 сентября в общественном пространстве «СреДА!» на Конногвардейском бульваре, 4 при поддержке «Единой России».