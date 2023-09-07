«Бал для Золушки» дал старт финалу конкурса красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках «Невская краса»

В Санкт-Петербурге с 7 по 13 сентября пройдет заключительный этап «Невской красы» — ежегодного конкурса красоты и таланта для девушек и женщин, передвигающихся на инвалидных колясках. В нём принимают участие 19 конкурсанток, которые успешно прошли отборочный этап. Они представляют Москву и Петербург, Владивосток, республики Калмыкию и Татарстан, Краснодарский край, Московскую, Ивановскую, Тамбовскую, Челябинскую и Новосибирскую области. Стартовый день конкурсной недели запомнится участницам как «Бал для Золушки» – петербургские дизайнеры и визажисты помогут гостьям преобразиться, фотографы – проведут фотосессию, а вечером конкурсанток ждет мастер-класс по танцам.
В этом году конкурс «Невская краса» проводится уже в восьмой раз. На начальном этапе, с 1 февраля по 15 марта, со всей России и из-за рубежа на него было подано 29 заявок. Чтобы пройти в финал, участницы должны были подготовить туристскую визитку о малой родине, снять видеопрезентацию, привезти народный костюм региона, где они проживают, выполнить творческие задания.
Финалисток разделили на три возрастные группы: «Принцессы» (14-18 лет), «Мисс» (18-35 лет) и «Леди» (35-49 лет).
Сказочно преобразиться на «балу» им помогает петербургский дизайнер головных уборов Анна Михайлова. Вместе с художницей Натальей Ткачук конкурсантки и сами пробуют себя в дизайне – разукрашивают свои белые футболки, готовя их к творческим номерам финала. А победительница российских конкурсов спортивных танцев на колясках, петербурженка Надежда Циркунова с первого, бального, дня начинает преподавать «принцессам», «мисс» и «леди» уроки танцев.
В рамках программы «Невской красы» 8 сентября в гостинице «Express Sadovaya» пройдет образовательный форум «Мир, доступный для всех», 9 сентября в здании Морского вокзала в Гавани состоится творческий фестиваль и демонстрация инклюзивной и адаптивной моды, 10 сентября конкурсанток ожидает мотопрогулка по Северной столице с мототакси «Белые ночи». Впереди также поездка в Петергоф, фотосессия в Строгановском дворце и конечно – финал конкурса красоты и таланта, который состоится 13 сентября в общественном пространстве «СреДА!» на Конногвардейском бульваре, 4 при поддержке «Единой России».
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