Мини-приложение «Я здесь живу» расскажет петербуржцам о домах-памятниках

В мини-приложении ВКонтакте «Я здесь живу» появился новый информационный блок «Мой дом – памятник». Он рассказывает о петербургских домах ― объектах культурного наследия. Пользователи смогут узнать историю дома, дату постройки, информацию о создателях, а также получить объяснение основных правил проведения реставрационных и ремонтных работ.

«Надеемся, что теперь уровень осведомленности петербуржцев о прекрасных домах, в которых они живут, или видят каждый день, станет заметно выше. Также важна осознанность владельцев жилых помещений в домах-памятниках ― ведь внешний вид города напрямую связан с обликом исторических зданий, которые необходимо сохранить», ― комментирует вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.

Информационный блок «Мой дом – памятник» можно найти в миини-приложении Вконтакте «Я здесь живу», в разделе «Мой дом». Он отображается только по тем адресам, которые, по данным КГИОП, входят в перечень объектов культурного наследия. Таким образом, если пользователь мини-приложения проживает не в доме-памятнике, то для ознакомления с функционалом блока нужно указать адрес любого объекта культурного наследия, являющегося многоквартирным домом, в поисковой строке раздела «Мой дом». Например, Лиговский проспект, 60-62, литера А.

В блоке «Мой дом-памятник» два раздела: «О доме» и «Справочная».

«О доме» ― это информационная карточка, в которой собраны данные о точном адресе, годах постройки и авторах проекта. Здесь также есть фотографии и прямая ссылка на страничку дома на сайте citywalls.ru, где энтузиастами и специалистами из разных областей публикуется история строительства здания и его известных жителей.

Если интересующий пользователя дом входит в состав архитектурного ансамбля, то в разделе можно найти информацию по каждой его части. Например: архитекторы и годы постройки/реконструкции производственного флигеля, фонтана со скульптурой, сада, ограды и др.

В «Справочной» содержатся исчерпывающие данные о рекомендуемых и запрещенных видах ремонтных и реставрационных работ в домах ― объектах культурного наследия. Обозначен перечень шагов, необходимых для проведения таких работ с указанием сроков рассмотрения по каждому. Все данные предоставлены Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Если у пользователя остались вопросы или требуются подробные разъяснения, то в «Справочной» есть подраздел «Обратиться в КГИОП», открыв который можно перейти на сайт КГИОП и задать интересующий вопрос.