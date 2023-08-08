В Петербурге депутаты предлагают ввести налоговый вычет за лечение домашних животных

Группа депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подготовила федеральную инициативу – проект закона о предоставлении налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних животных. Документом предполагается, что максимальный размер вычета составит 6,5 тысяч рублей на одного питомца. Это 13% от суммы 50 000 рублей. Претендовать на преференцию смогут владельцы питомцев – физические лица, которым животные принадлежат на праве собственности или ином законном основании.
Проектом предусмотрен ряд условий. Налоговый вычет не распространяется на тех, кто разводит животных в коммерческих целях. Поэтому преференцию можно будет получить за обслуживание не более двух животных за один налоговый период. Также условием является то, что у организаций, которые оказывают ветеринарные услуги, основным видом деятельности по ОКВЭД должна быть «ветеринарная деятельность».
Для получения вычета необходимо будет представить документы, которые подтверждают фактические расходы. Ими могут быть, например, договор на оказание ветеринарных услуг и кассовый чек.
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