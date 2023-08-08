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Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты предлагают ввести налоговый вычет за лечение домашних животных

В Петербурге депутаты предлагают ввести налоговый вычет за лечение домашних животных

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Петербургские парламентарии предлагают ввести налоговый вычет за лечение домашних животных

Группа депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подготовила федеральную инициативу – проект закона о предоставлении налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних животных. Документом предполагается, что максимальный размер вычета составит 6,5 тысяч рублей на одного питомца. Это 13% от суммы 50 000 рублей. Претендовать на преференцию смогут владельцы питомцев – физические лица, которым животные принадлежат на праве собственности или ином законном основании.

– Инициатива федеральная, поэтому после рассмотрения документа в петербургском парламенте направим его в Государственную Думу. Налоговый вычет – это не дотация, не субсидия, а возврат собственного налога на доход, который был удержан, поэтому получить его смогут только работающие граждане, – прокомментировал инициативу председатель бюджетно-финансового комитета ЗС СПб Денис Четырбок.

Проектом предусмотрен ряд условий. Налоговый вычет не распространяется на тех, кто разводит животных в коммерческих целях. Поэтому преференцию можно будет получить за обслуживание не более двух животных за один налоговый период. Также условием является то, что у организаций, которые оказывают ветеринарные услуги, основным видом деятельности по ОКВЭД должна быть «ветеринарная деятельность».

Для получения вычета необходимо будет представить документы, которые подтверждают фактические расходы. Ими могут быть, например, договор на оказание ветеринарных услуг и кассовый чек.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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