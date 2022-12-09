Что с налоговым вычетом?

Работающие граждане имеют право на получение налогового вычета. Они могут получить возврат уплаченного налога в 13%. Однако опрос показал, что этим правом пользуются менее 40% петербуржцев.

В чем же возникают сложности? Есть люди, которые хотят это сделать. Но работают неофициально, потому получить такой возврат не могут. Или же у петербуржцев отсутствуют подходящие статьи расходов, когда полагается такой вычет.

«Питерец.ру» напоминает, что возврат подоходного налога возможен после приобретения квартиры, расходов на лечение или обучение. В общем, таким правом пользуются далеко не все.

Одни люди не знают, как реализовать такую возможность на практике. Другие же не имеют для этого подходящего повода.



