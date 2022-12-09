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Питерец.ру » Общество » Что с налоговым вычетом?

Что с налоговым вычетом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Какие сложности возникают у петербуржцев при оформлении налогового вычета?

Работающие граждане имеют право на получение налогового вычета. Они могут получить возврат уплаченного налога в 13%. Однако опрос показал, что этим правом пользуются менее 40% петербуржцев.
В чем же возникают сложности? Есть люди, которые хотят это сделать. Но работают неофициально, потому получить такой возврат не могут. Или же у петербуржцев отсутствуют подходящие статьи расходов, когда полагается такой вычет.
«Питерец.ру» напоминает, что возврат подоходного налога возможен после приобретения квартиры, расходов на лечение или обучение. В общем, таким правом пользуются далеко не все.
Одни люди не знают, как реализовать такую возможность на практике. Другие же не имеют для этого подходящего повода. 


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