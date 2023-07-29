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Питерец.ру » Общество » Итоги африканского форума в Петербурге

Итоги африканского форума в Петербурге

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Опубликовал: Андрей Якунин
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ВКонтакте
В Петербурге завершился саммит стран Африканского континента и России.

В Петербурге завершился саммит стран Африканского континента и России. Мероприятие носило не только политический, но и экономический характер. В ходе форума участники достигли ряд стратегических и экономических соглашений. Удалось определить причины помех в развитии экономики и отладить постоянный механизм по вопросам безопасности. Подробнее  — далее в материале.
Экономические проблемы и их решение
Африканские страны страдают от проявления иностранного колониализма, в том числе в сфере экономики. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании саммита. До этого обозначалось, что наиболее деструктивное влияние на ЦАР оказывала Франция. Теперь Россия предпринимает усилия с долгосрочной перспективой, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Так, было существенно облегчено долговое бремя, многие годы лежавшее на плечах государств Африки.
Российской стороной будет выделено $90 млн с целью снижения долговой нагрузки. Президент уточнил, что к настоящему времени объем списанных долгов составляет $23 млрд. По словам руководителя секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олега Озерова, вопросы с финансовыми обязательствами урегулированы на 90%. Понятно, что это серьезный шаг с точки зрения развития сотрудничества с Российской Федерацией.
Участники форума также констатировали, что именно Запад стремился сохранить господствующее положение в Африке. Иностранные «колонизаторы» препятствовали проведению реформ и оказывали давление на рынки, используя финансовую задолженность, в результате чего страдала экономика, а бедность и нищета среди населения, соответственно, росла.
Договоренности, которые дадут результат
В рамках саммита участники приняли четыре декларации, включая предотвращение гонки вооружений в космосе, сотрудничество в сфере информационной безопасности и укрепление взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом. Разработан план действий в рамках партнерства Россия – ЦАР.
Москва подписала меморандумы о взаимопонимании. На высшем уровне организуют дипломатический механизм, призванный оказать помощь в борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма, а также решения проблем с экологией. Парламентский форум в формате Россия – Африка теперь будет проводиться раз в год.
Безопасное будущее — залог успешного процветания
Ключевым аспектом саммита Россия – ЦАР стал вопрос обеспечения безопасности. Президент Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что поддержка из РФ помогла спасти африканское государство от гражданской войны. Помощь осуществлялась без каких-либо опасений с точки зрения геополитики.
«Между нашими странами, народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране — мы организовали свободные демократические выборы, — и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими», — убежден президент ЦАР.
В открытом доступе имеется информация о том, что инструктажем и обучением военнослужащих и жандармов в ЦАР занимались сотрудники ЧВК «Вагнер». Они же помогали провести в стране безопасные выборы президента в 2020 году и внесли вклад в разгром бандформирований, некогда контролировавших большую часть страны. Деятельность возглавляемой Евгением Пригожиным частной военной компании нашла широкую поддержку не только среди местных политических сил, но и гражданского населения.
Сам Пригожин при этом остался доволен саммитом. По его словам, мероприятие прошло хорошо, и результаты дадут о себе знать уже в ближайшее время.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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