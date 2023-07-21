В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась выставка «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия», посвященная сотрудничеству России и стран Африки «с петербургским акцентом».

Выставка приурочена ко Второму Саммиту Экономического и Гуманитарного Форума «Россия – Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля 2023 года.

Для выставки «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия» отобраны 15 сюжетов, важных с точки зрения межкультурных взаимоотношений, так или иначе привязанных к Санкт-Петербургу/Ленинграду:

Африканцы в Санкт-Петербурге при Петре Абрам Ганнибал — африканский предок Александра Сергеевича Пушкина

Египтомания в Санкт-Петербурге. Сфинксы

Русские путешественники в Восточной Африке: Чикин, Гумилев, Вавилов

Африка учится: студенты с Черного континента на берегах Невы

Санкт-Петербург и борьба буров за независимость

Участие африканских спортсменов в спортивных состязаниях на Неве

Научная африканистика в Ленинграде/Санкт-Петербурге

Президент Египта Абдель Насер в Ленинграде: первый визит африканского лидера

Визиты в Ленинград лидеров государств Африки

Помощь Ленинграда в создании института легкой промышленности в Алжире

Культурный обмен Санкт-Петербург — Африка

Строительство на петербургских верфях боевых кораблей для государств Африки

Африканские коллекции в музеях Санкт-Петербурга

Африканские животные в Ленинградском зоопарке

Дипломатические представительства африканских государств в Санкт-Петербурге

С точки зрения истории человеческой цивилизации Санкт-Петербург/Ленинград в течение длительного времени был «альфа-городом», центром принятия важнейших политических решений.

Несмотря на то, что для России Африка не являлась объектом приоритетных интересов, неизбежно завязывались контакты, в первую очередь связанные с культурной сферой. В середине XX века, когда Советский Союз стал мировой державой, а в Африке начался процесс деколонизации, отношения интенсифицировались, и Ленинград, как важнейший экономический и культурный центр, не мог остаться в стороне от магистральных линий советско-африканских контактов. В XXI веке новая Россия вновь налаживает связи с «Черным континентом», а Санкт-Петербург становится одними из «ворот в Африку».

Выставка продлится до 28 августа 2023 года.

Вход свободный.

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