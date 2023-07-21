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Питерец.ру » Культура » Выставка «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия»

Выставка «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Интересные факты о дружбе Петербурга и Африки раскроет выставка в Историческом парке «Россия - моя история»

В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась выставка «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия», посвященная сотрудничеству России и стран Африки «с петербургским акцентом».

Выставка приурочена ко Второму Саммиту Экономического и Гуманитарного Форума «Россия – Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля 2023 года.

Для выставки «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия» отобраны 15 сюжетов, важных с точки зрения межкультурных взаимоотношений, так или иначе привязанных к Санкт-Петербургу/Ленинграду:

Африканцы в Санкт-Петербурге при Петре Абрам Ганнибал — африканский предок Александра Сергеевича Пушкина

  • Египтомания в Санкт-Петербурге. Сфинксы
  • Русские путешественники в Восточной Африке: Чикин, Гумилев, Вавилов
  • Африка учится: студенты с Черного континента на берегах Невы
  • Санкт-Петербург и борьба буров за независимость
  • Участие африканских спортсменов в спортивных состязаниях на Неве
  • Научная африканистика в Ленинграде/Санкт-Петербурге
  • Президент Египта Абдель Насер в Ленинграде: первый визит африканского лидера
  • Визиты в Ленинград лидеров государств Африки
  • Помощь Ленинграда в создании института легкой промышленности в Алжире
  • Культурный обмен Санкт-Петербург — Африка
  • Строительство на петербургских верфях боевых кораблей для государств Африки
  • Африканские коллекции в музеях Санкт-Петербурга
  • Африканские животные в Ленинградском зоопарке
  • Дипломатические представительства африканских государств в Санкт-Петербурге

С точки зрения истории человеческой цивилизации Санкт-Петербург/Ленинград в течение длительного времени был «альфа-городом», центром принятия важнейших политических решений.

Несмотря на то, что для России Африка не являлась объектом приоритетных интересов, неизбежно завязывались контакты, в первую очередь связанные с культурной сферой. В середине XX века, когда Советский Союз стал мировой державой, а в Африке начался процесс деколонизации, отношения интенсифицировались, и Ленинград, как важнейший экономический и культурный центр, не мог остаться в стороне от магистральных линий советско-африканских контактов. В XXI веке новая Россия вновь налаживает связи с «Черным континентом», а Санкт-Петербург становится одними из «ворот в Африку».

Выставка продлится до 28 августа 2023 года.

Вход свободный.

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Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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