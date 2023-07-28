Участницы фотопроекта «Жены героев» побывали в Ботаническом саду: досуг для женщин организовали депутаты «Единой России»

По приглашению депутата фракции «Единой России» в городском парламенте Марины Макаровой жёны и матери участников специальной военной операции побывали на экскурсии в Ботаническом саду Петра Великого. Это жительницы разных районов Петербурга, которых объединило участие в фотопроекте «Жёны героев». В мероприятии приняли участие представители муниципального округа Аптекарский остров.

Познавательный экскурс в мир редких и необычных растений провёл для гостей известный учёный-фенолог, дендролог Геннадий Фирсов. Общая площадь оранжерей Ботанического сада сейчас составляет около 1 гектара, в них насчитывается более 7,5 тысяч растений. В часовой маршрут собрали всё самое интересное.

В завершение экскурсии для её участниц организовали чаепитие с подарками-сюрпризами детям от сообщества «Миссис Петроградский район».

«Наши встречи стали уже традиционными благодаря фотопроекту «Жёны героев». Конечно, мы гордимся нашими мужьями и сыновьями, тем, что они на сегодняшний день являются поддержкой и опорой нашей Родины. Мы как можем, так несём своё женское предназначение, сохраняем тыл, и благодаря таким встречам получается куда-то выехать и увидеть вновь глаза близких тебе по духу людей. Это нас объединяет», – сказала от лица участниц жительница Петродворцового района Ксения.

Автор фотопроекта «Жёны героев», петербургский фотограф Эльвира Тихомирова отметила: «К нам присоединяется всё больше женщин — матерей и жён участников специальной военной операции, не только военнослужащих Министерства обороны, но и других ведомств, таких, как Росгвардия и МВД. Уже около шестидесяти героинь. Летом мы начали фотографировать наших женщин на панорамах Петербурга. Планируем размещать выставку на новых площадках».

Первоначально фотографии женщин в военных мундирах своих мужей и сыновей были собраны Эльвирой Тихомировой в одну фотовыставку в культурном центре «Каскад» Петродворцового района при поддержке депутата Заксобрания от «Единой России» Михаила Барышникова. В начале лета фотовыставка «Жёны героев» при поддержке «Молодой Гвардии Единой России» была развернута в общественном пространстве «СреДА!». Затем она переместилась в стены Мариинского дворца. До 15 августа фотопроект доступен для зрителей в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история».

Напомним, первая фотовыставка о женах и матерях участников СВО в их военной форме состоялась в Самарской области. После того, как глава региона Дмитрий Азаров рассказал о проекте президенту Владимиру Путину во время официальной встречи, инициатива приобрела широкую известность и федеральный масштаб.