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Питерец.ру » Общество » В парке «Остров фортов» торжественно наградили победителей детской парусной регаты «Кубок Главкома ВМФ»

В парке «Остров фортов» торжественно наградили победителей детской парусной регаты «Кубок Главкома ВМФ»

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Опубликовал: Anton78
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Остров фортов
В парке «Остров фортов» торжественно наградили победителей детской парусной регаты «Кубок Главкома ВМФ»

24 июня в парке «Остров фортов» торжественно наградили победителей детской парусной регаты «Кубок Главкома ВМФ».

Состязания юных яхтсменов были организованы в рамках спортивной программы Международного военно-морского салона, который проходит в Кронштадте по поручению Президента России.

В гонках участвовало более ста воспитанников парусных школ из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Приморска, Выборга, Сясьстроя, Великого Новгорода, Петрозаводска. Соревнования проходили в 5 классах яхт. 

Участники регаты ходили под парусом в очень атмосферном историческом месте — в акватории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» — в окружении легендарных морских оборонительных сооружений. Маршрут пролегал между фортами «Петр Первый», «Император Александр Первый» и «Константин». 

Обладателем «Кубка Главкома ВМФ» стала команда МБУ «СЦГ Приморск», занявшая первое место в командном зачете. Также награды получили девушки и юноши, занявшее первое, второе и третье места в своих классах яхт. 

Участники регаты состязались друг с другом на протяжении трёх дней. Несмотря на индивидуальный характер гонок, юным спортсменам было важно проявить сильный командный дух — это одна из важнейших составляющих данного вида спорта.

Дополнительным вызовом стала погода, которая внесла свои коррективы в проведение турнира. Резкое усиление ветра в первый день привело к прекращению соревнований. Второй гоночный день отличался стабильным сильным ветром, который дул в сторону берега, затрудняя юным спортсменам выход на воду. В связи с этим в гонках приняли участие только более старшие и опытные дети-яхтсмены. 

Проведение в кластере «Остров фортов» детской регаты «Кубок Главкома ВМФ» фактически ознаменовало возрождение детского яхтинга в Кронштадте. Подобных соревнований в городе не было более пяти лет — с момента закрытия местной детской парусной школы. Есть основания полагать, что яхтенные состязания в рамках МВМС 2023 открывают новую страницу в истории водного спорта Кронштадтского района.

«В создаваемом по поручению Президента России туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» большое внимание уделяется приобщению подрастающего поколения к флоту и морской деятельности, формированию благоприятных условий для вовлечения детей и молодёжи в спорт, в том числе парусный. К 2026 году в кластере «Остров фортов» появится яхтенный порт на 509 судов со всей необходимой инфраструктурой. Планируется создать при нем детскую парусную школу и, в целом, — новую базу для развития водных видов спорта в Кронштадте», — прокомментировала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Директор регаты Анна Шумейко в своем обращении к награждаемым командам отметила уникальность туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» как площадки проведения соревнований.

«Дорогие друзья! Я вас поздравляю с праздником, который прошел в Кронштадте. Это новая для нас акватория. Я хочу поблагодарить организаторов, которые предоставили нам возможность провести соревнования и награждение в таком замечательном месте», —  сказала Анна Шумейко.

Для справки:

Призёры детской парусной регаты «Кубок Главкома ВМФ» в рамках МВМС 2023

Класс «Оптимист»

Девушки

1. Тарасова Наталья

2. Брежнева Елизавета

3. Изотова Ева

Юноши

1. Карымов Сергей

2. Черкасский Артем

3. Черноголовков Даниил

Класс «Зум-8»

Девушки

1. Хайдарова Дарина

2. Губайдуллина Милена

3. Пенягина Елизавета

Юноши

1. Лукин Кирилл

2. Копылов Михаил

3. Жирков Савелий

Класс «Лазер 4 и 7»

Девушки

1. Кипарская Ева

2. Сыропятова Богдана

3. Пьянкова София

Юноши

1. Степанов Клим

Класс «Луч – мини»

Девушки

1. Свинцицкая Христина

Юноши

1. Туржов Георгий

2. Костюченков Денис

3. Санду Даниэль

Класс «Луч – радиал»

Девушки

1. Андреева Влада

Юноши

1. Ярисов Дмитрий

2. Яковлев Юрий

3. Лукин Федор 

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