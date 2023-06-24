24 июня в парке «Остров фортов» торжественно наградили победителей детской парусной регаты «Кубок Главкома ВМФ».
Состязания юных яхтсменов были организованы в рамках спортивной программы Международного военно-морского салона, который проходит в Кронштадте по поручению Президента России.
В гонках участвовало более ста воспитанников парусных школ из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Приморска, Выборга, Сясьстроя, Великого Новгорода, Петрозаводска. Соревнования проходили в 5 классах яхт.
Участники регаты ходили под парусом в очень атмосферном историческом месте — в акватории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» — в окружении легендарных морских оборонительных сооружений. Маршрут пролегал между фортами «Петр Первый», «Император Александр Первый» и «Константин».
Обладателем «Кубка Главкома ВМФ» стала команда МБУ «СЦГ Приморск», занявшая первое место в командном зачете. Также награды получили девушки и юноши, занявшее первое, второе и третье места в своих классах яхт.
Участники регаты состязались друг с другом на протяжении трёх дней. Несмотря на индивидуальный характер гонок, юным спортсменам было важно проявить сильный командный дух — это одна из важнейших составляющих данного вида спорта.
Дополнительным вызовом стала погода, которая внесла свои коррективы в проведение турнира. Резкое усиление ветра в первый день привело к прекращению соревнований. Второй гоночный день отличался стабильным сильным ветром, который дул в сторону берега, затрудняя юным спортсменам выход на воду. В связи с этим в гонках приняли участие только более старшие и опытные дети-яхтсмены.
Проведение в кластере «Остров фортов» детской регаты «Кубок Главкома ВМФ» фактически ознаменовало возрождение детского яхтинга в Кронштадте. Подобных соревнований в городе не было более пяти лет — с момента закрытия местной детской парусной школы. Есть основания полагать, что яхтенные состязания в рамках МВМС 2023 открывают новую страницу в истории водного спорта Кронштадтского района.
«В создаваемом по поручению Президента России туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» большое внимание уделяется приобщению подрастающего поколения к флоту и морской деятельности, формированию благоприятных условий для вовлечения детей и молодёжи в спорт, в том числе парусный. К 2026 году в кластере «Остров фортов» появится яхтенный порт на 509 судов со всей необходимой инфраструктурой. Планируется создать при нем детскую парусную школу и, в целом, — новую базу для развития водных видов спорта в Кронштадте», — прокомментировала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Директор регаты Анна Шумейко в своем обращении к награждаемым командам отметила уникальность туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» как площадки проведения соревнований.
«Дорогие друзья! Я вас поздравляю с праздником, который прошел в Кронштадте. Это новая для нас акватория. Я хочу поблагодарить организаторов, которые предоставили нам возможность провести соревнования и награждение в таком замечательном месте», — сказала Анна Шумейко.
Для справки:
Призёры детской парусной регаты «Кубок Главкома ВМФ» в рамках МВМС 2023
Класс «Оптимист»
Девушки
1. Тарасова Наталья
2. Брежнева Елизавета
3. Изотова Ева
Юноши
1. Карымов Сергей
2. Черкасский Артем
3. Черноголовков Даниил
Класс «Зум-8»
Девушки
1. Хайдарова Дарина
2. Губайдуллина Милена
3. Пенягина Елизавета
Юноши
1. Лукин Кирилл
2. Копылов Михаил
3. Жирков Савелий
Класс «Лазер 4 и 7»
Девушки
1. Кипарская Ева
2. Сыропятова Богдана
3. Пьянкова София
Юноши
1. Степанов Клим
Класс «Луч – мини»
Девушки
1. Свинцицкая Христина
Юноши
1. Туржов Георгий
2. Костюченков Денис
3. Санду Даниэль
Класс «Луч – радиал»
Девушки
1. Андреева Влада
Юноши
1. Ярисов Дмитрий
2. Яковлев Юрий
3. Лукин Федор
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