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Питерец.ру » Общество » Общественный штаб по поддержке семей военнослужащих создали во Фрунзенском районе Петербурга

Общественный штаб по поддержке семей военнослужащих создали во Фрунзенском районе Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Общественный штаб по поддержке семей военнослужащих создали во Фрунзенском районе Петербурга

Обращения родных и близких мобилизованных горожан принимают сотрудники районной администрации и активисты «Единой России». Центры поддержки уже работают во всех районах Северной столицы

Решение проблем родственников мобилизованных горожан и горячая линия для приёма обращений — во Фрунзенском районе Петербурга начал работу общественный штаб по поддержке семей военнослужащих. Такое решение принял глава администрации района Константин Серов.

На помощь семьям резервистов, призванных на военную службу, придут сотрудники администрации и активисты «Единой России». Все обращения горожан, поступившие в штаб, будут взяты в работу.

«Наша основная задача оперативно решать вопросы, которые так или иначе возникают у семей военнослужащих», — подчеркнул глава района.

Создание общественного штаба — своевременное решение, которое будет востребовано у жителей, отмечает секретарь Фрунзенского районного отделения «Единой России» Екатерина Сойту.

«В нашем районе семьи мобилизованных сопровождают в постоянном режиме. Мы понимаем, как важно быть с людьми в постоянном контакте, знать их жизненные ситуации. Я, как многодетная мать, знаю, как важно чувствовать поддержку города, понимать, что ты не останешься наедине со своими проблемами. Район и партия ведут ежедневную совместную работу, необходимую для тех, кто сейчас находится на защите нашего Отечества», — подчеркнула Екатерина Сойту.

Общественная приемная штаба работает по адресу: улица Турку, дом 11, 2 этаж. Рассказать о своих проблемах семьи мобилизованных могут и по телефону горячей линии: 679-45-10.

Напомним, в Северной столице уже несколько недель работает региональный штаб #МЫВМЕСТЕ, который объединил ресурсы правительства города, движения ОНФ и «Единой России». По инициативе партии центры взаимопомощи открыты в каждом районе Петербурга. В них родственникам мобилизованных горожан оказывают юридическую и психологическую поддержку, консультируют по социальным льготам и гарантиям, помогают в решении бытовых проблем.

Горячие линии центров помощи семьям мобилизованных в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ:

📞 8-800–200–34–11 – федеральная горячая линия

📞 8-931–350–08–20 – волонтерский центр «Единой России» в Санкт-Петербурге

Источник: Единая Россия
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