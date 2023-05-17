«Цифровая Россия» научит работать с Платформой обратной связи

Минцифры России опубликовало рейтинг по внедрению Платформы обратной связи в регионах в первом квартале 2023 года. Такие платформы, замечают эксперты, позволяют органам власти оперативно получать информацию о важных для жителей вопросах, а гражданам - узнавать о новых сервисах, участвовать в обсуждении жизни города и выстраивать коммуникации с региональными и муниципальными чиновниками. Специалисты федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» разработают программу образовательных мероприятий, которые помогут жителям российских регионов, в том числе старшему поколению, научиться пользоваться возможностями платформы.
В 2023 году первое место в рейтинге Минцифры разделили Калужская область и Санкт-Петербург. За лидерами по внедрению платформы в 2023 году в рейтинге следуют Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская и Липецкая области, Татарстан и Ненецкий автономный округ, а замыкают список Чувашия и Ростовская область.
Платформа обратной связи позволяет через форму на портале «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения по самым разным волнующим их вопросам, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.
При составлении рейтинга регионов, работавших над интеграцией Платформы обратной связи, специалисты Минцифры России оценивали их эффективность по 23 показателям. Во внимание были приняты такие параметры работы, как скорость и качество решения запросов граждан, уровень удовлетворенности граждан ответами, проведение публичных слушаний и общественных голосований с использованием платформы, а также реализация проектов, за которые жители проголосовали с ее использованием.
Госорганы должны исходить в своей работе из совершенно очевидного постулата, что государство оказывает гражданам услуги, следовательно, работа любых ведомств и организаций должна быть построена на принципах клиентоориентированности, оперативности в оказании услуг и внимания к запросам и мнению граждан, замечает федеральный координатор «Цифровой России», член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Санкт-Петербурге, директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (СПб ГУП «СПб ИАЦ») Андрей Максименко рассказал, что в этом регионе платформа показала себя как эффективный инструмент обратной связи, при этом важно и то, что развитие платформы, расширение ее функционала, идет практически непрерывно. К примеру, в 2023 году пользователи социальной сети ВКонтакте получили возможность обратиться через ПОС или высказать свое мнение через механизмы общественного голосования, и это стало еще одним шагом к внедрению принципов клиентоцентричности в работу органов власти, уверен эксперт.
Он также напомнил, что принципы клиентоцентричности положены в основу и развиваемой в Санкт-Петербурге Экосистемы городских сервисов. Экосистема использует базовый принцип концентрации сервисов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, образования, культуры, безопасности и многого другого вокруг пользователя. Так, замечает эксперт, происходит налаживание взаимодействия власти и граждан, реализуется принцип открытости деятельности государственных органов. Такой подход помогает, вовлекая горожан в обсуждение жизни города, получать от них обратную связь. При этом сокращаются временные и денежные ресурсы на разработку и популяризацию государственных мобильных приложений, а также увеличивается информированность граждан о существующих городских сервисах, вследствие чего повышается их востребованность.
Руководитель федерального штаба партпроекта «Цифровая Россия», генеральный директор Фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь высоко оценил и средство «доставки» необходимых петербуржцам сервисов - десятки полезных для горожан виртуальных помощников, с помощью которых можно получить разностороннюю актуальную информацию, созданные в мессенджере Telegram с помощью конструктора чат-ботов.