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Питерец.ру » Общество » Как оформить льготы для мобилизованных

Как оформить льготы для мобилизованных

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Как получить льготы, положенные семьям мобилизованных?

Граждане, чьи члены семьи были мобилизованы для участия в спецоперации, получают право на льготы. Для этого работают специальные программы поддержки. Но как оформить то, что полагается?

«Питерец.ру» сообщает, что решить вопрос можно через МФЦ. Например, это касается льготного зачисления ребенка в детсад или школу. Для таких людей все делается бесплатно и вне очереди. Еще можно оформить бесплатные путевки в лагеря.

Кстати, данными льготами уже воспользовались 37 семей. Для получения необходимо написать заявление и указать данные члена семьи, участвующего в СВО. Напоминаем, что власти стремятся всячески поддерживать таких людей. Для этого работают программы федерального и регионального уровня.

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