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Питерец.ру » Общество » QR-код через МФЦ

QR-код через МФЦ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы получают антиковидные сертификаты в МФЦ

Тема противоковидных сертификатов стала одной из самых злободневных в нашем обществе. Людей обязывают получить эти Кью-Ар коды. Вроде бы это все происходит под эгидой «добровольного решения». Но без этих сертификатов ты мало куда сможешь сходить. В дальнейшем эта тенденция будет развиваться.

В результате люди вынуждены заняться их оформлением. Этот процесс осуществляется несколькими путями, в том числе через портал «Госуслуги». Один из других вариантов – получение столь важного кода с помощью МФЦ.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге через МФЦ было получено 130 тыс. таких сертификатов. 100 тыс. человек оформили их через многофункциональные центры. Еще 30 тыс. человек распечатали их самостоятельно через терминалы МФЦ.

Причем вся эта система была запущена в достаточно короткие сроки. Вариант с МФЦ становится актуален для граждан, которые в силу разных причин не могут оформить сертификат через «Госуслуги».

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