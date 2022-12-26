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Питерец.ру » Общество » Депутаты в преддверии Нового года навестили семьи мобилизованных петербуржцев

Депутаты в преддверии Нового года навестили семьи мобилизованных петербуржцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Фортепиано, игрушки и цветы: депутаты в преддверии Нового года навестили семьи мобилизованных петербуржцев

Депутаты Законодательного Собрания продолжают оказывать поддержку семьям горожан, несущих воинскую службу на территории специальной военной операции. В декабре они встречались с женами и детьми защитников Отечества и вручали им подарки.

Дмитрий Павлов поздравил с днём рождения юную жительницу поселка Ленсоветовский Елизавету. Девочка мечтала о цифровом фортепиано. Как рассказал ее отец, «ни о чем другом больше и не просит, любит музыку».

– Подарил Лизе сертификат на приобретение фортепиано. Желаю всем детям в новом году много радости, веселья, хорошего настроения и верных друзей, – рассказал о визите в семью парламентарий.

Желания детей из Красного Села исполнил Михаил Барышников. Дочь бойца мечтала о кукле, а сын об игрушечных машинах и железной дороге. Депутат вручил подарки ребятам и пообщался с супругой мобилизованного.

– Посетил семью мобилизованного жителя Красного Села, где маленький Платон, Софья и их мама очень ждут домой папу и Деда Мороза, но папу конечно больше, – сообщил Михаил Барышников.

Александр Ходосок навестил жительницу Кронштадта, сын которой участвует в специальной военной операции. По его просьбе парламентарий вручил Марине Геннадьевне букет цветов и поздравил с прошедшим Днем матери.

– Будем и в дальнейшем оказывать необходимую помощь и содействие семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, – подчеркнул депутат.

Отметим, что подарки от депутатов в преддверии Нового года получили и другие семьи мобилизованных.

Источник: ЗАКС
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