Депутаты в преддверии Нового года навестили семьи мобилизованных петербуржцев

Депутаты Законодательного Собрания продолжают оказывать поддержку семьям горожан, несущих воинскую службу на территории специальной военной операции. В декабре они встречались с женами и детьми защитников Отечества и вручали им подарки.
Дмитрий Павлов поздравил с днём рождения юную жительницу поселка Ленсоветовский Елизавету. Девочка мечтала о цифровом фортепиано. Как рассказал ее отец, «ни о чем другом больше и не просит, любит музыку».
Желания детей из Красного Села исполнил Михаил Барышников. Дочь бойца мечтала о кукле, а сын об игрушечных машинах и железной дороге. Депутат вручил подарки ребятам и пообщался с супругой мобилизованного.
Александр Ходосок навестил жительницу Кронштадта, сын которой участвует в специальной военной операции. По его просьбе парламентарий вручил Марине Геннадьевне букет цветов и поздравил с прошедшим Днем матери.
Отметим, что подарки от депутатов в преддверии Нового года получили и другие семьи мобилизованных.