Гуманитарная помощь, решение конкретных проблем людей и подготовка кадров – петербургские депутаты уже полгода помогают Мариуполю

В феврале исполнилось полгода, как в Мариуполе действует общественная приемная Законодательного собрания Петербурга. Регулярно раз в две недели в город-побратим приезжают парламентарии Северной столицы – они ведут приемы жителей, а также помогают городу-побратиму решить системные задачи. Так, законодатели организовали обучение мариупольских нотариусов, погрузив их в тонкости российского права. Также депутаты регулярно доставляют туда гуманитарную помощь, собранную жителями и предпринимателями Петербурга.

Депутат Заксобрания от «Единой России» Константин Чебыкин рассказал еще об одном проекте приемной в Мариуполе: в городе-побратиме будут готовить актеров, режиссеров и других специалистов для местного драмтеатра, куда они смогут выйти после восстановления здания. Курирует проект депутат, заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова.

Также вместе с коллегами по фракции Юрием Авдеевым и Юрием Гладуновым в ходе приема жителей Мариуполя удалось помочь женщине, у которой мама после инсульта лежачая, ее нужно было транспортировать для лечения в Петербург, однако сделать это невозможно по причине отсутствия документов. «Мы оперативно решили этот вопрос с мэром – договорились, что женщине будет выдана временная справка, удостоверяющая личность. В ближайшее время она будет транспортирована для лечения в Елизаветинскую больницу», – рассказал Константин Чебыкин.

Еще одну конкретную проблему жительницы города-побратима, связанную с оформлением документов, удалось решить совместно петербургским единороссам. «Я бы не хотела умирать гражданкой Украины» - с такими словами к депутатам Заксобрания обратилась пенсионерка из Мариуполя Валентина Косилова. Константин Чебыкин и Юрий Авдеев посетили ее в середине февраля во время поездки в город-побратим. Со слезами на глазах женщина рассказала свою непростую историю – жила с тремя детьми в Изюме, давно переехала, а прописку так и не оформила. Поэтому сейчас не может получить никакой помощи от государства, и даже с гуманитарной – сложности. Валентина Косилова обратилась за поддержкой в общественную приемную Заксобрания Петербурга в Мариуполе и оперативно получила ее.

Кроме того, депутаты в рамках рабочей поездки в Мариуполь доставили гуманитарный груз и посетили приход отца Александра. Несколько тонн медикаментов, продуктов длительного хранения, термобелья было доставлено для адресного распределения в два православных прихода и в общественную приемную Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в городе-побратиме. Партию собрали за счет пожертвований петербургских предпринимателей, профсоюза МВД, районов и горожан.

Также парламентарии встретились с руководством морского порта и обсудили возможность подготовки кадров в петербургских вузах.

«Хочется отметить, что в морской отрасли работает команда настоящих профессионалов, преданных своему делу. Уверен, пройдет время, и Мариупольский порт будет флагманом портов Азовского моря», – отметил Константин Чебыкин.

Юрий Авдеев в свою очередь предложил реализовать потенциал Мариуполя как морского города с хорошо развитыми водными видами спорта. В частности, речь идет о гребно-парусном спорте. Обсуждается вопрос о сотрудничестве с Морской технической академией имени адмирала Д.Н. Сенявина.