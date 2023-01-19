В Мариинском дворце обсудили развитие нотариата в Мариуполе

В Мариинском дворце состоялся круглый стол по вопросам организации деятельности нотариусов в новых регионах России, в частности, в Мариуполе. Его участниками стали Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, депутаты Константин Чебыкин, Анастасия Мельникова, Всеволод Беликов, Юрий Авдеев, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова, нотариусы Мариуполя.
Спикер парламента отметил важность восстановления полноценной работы нотариусов, назвав их работу «передовой восстановления мирной жизни».
При содействии парламентариев организовано переобучение мариупольских нотариусов в Петербурге. Семинар проходит на базе городской нотариальной палаты. Специалисты знакомятся с Единой информационной системой нотариата, особенностями российского законодательства.
По ее информации, 11 нотариусов Мариуполя в декабре 2022 года сдали квалификационный экзамен и могут предоставлять услуги в соответствии с российским законодательством. Нотариальная палата Санкт-Петербурга поможет с обустройством нотариальных контор в городе и продолжит информационно-методическую поддержку специалистов.