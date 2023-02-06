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Генеральная прокуратура инициировала проверку домов престарелых

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Тотальные проверки пожарной безопасности и рост штрафов – генпрокуратура отреагировала на запрос петербургского депутата Госдумы от «Единой России»

Генеральная прокуратура инициировала проверку домов престарелых и других мест размещения инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства во всех регионах страны. Такая реакция надзорного ведомства последовала на запрос депутата Государственной Думы, первого зампредседателя комитета по контролю, члена фракции «Единой России» Михаила Романова в адрес генерального прокурора России в связи со смертельным пожаром в частном доме престарелых в Кемерово, Об этом депутату сообщил в ответном письме первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.

«Учитывая актуальность обозначенной в Вашем запросе проблематики, прокурорам субъектов Российской Федерации поручено проведение проверок исполнения федерального законодательства в организациях, осуществляющих размещение престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства», – говорится в ответе депутату.

Депутат-единоросс Михаил Романов в декабре оперативно откликнулся на кемеровскую трагедию и предложил не только провести проверки, но и десятикратно увеличить штрафные санкций по статье 19.4.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля».

На сегодняшний день штрафы по этой статье для граждан составляют от 500 рублей до 1 тысячи рублей, для должностных лиц – от 2-х до 4 тысяч, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Размер штрафов не пересматривался с 2011 года. Ведомство поддержало также и инициативу об увеличении штрафных санкций к тем, кто своими действиями чинит препятствия контрольным и надзорным органам при проверках, связанных с безопасностью жизни и здоровья граждан.

«В настоящее время их размер является незначительным, что не способствует достижению цели административного наказания. Учитывая возможный характер последствий правонарушений в рассматриваемой области отношений, предлагаемое повышение размеров административного штрафа представляется обоснованным», – поддержала идею роста размера штрафов Генпрокуратура.

Напомним, 24 декабря 2022 года в кемеровском частном доме, работавшем как нелегальный дом престарелых, возник пожар. Как позже выяснилось – из-за неправильного обращения с печью. В результате дом полностью сгорел, погибли 22 человека. Особым обстоятельством при расследовании трагедии стало то, что руководство сгоревшего приюта препятствовало проверкам пожарного надзора, представителя которого 7 декабря не допустили на объект, хотя визит был согласован с прокуратурой.

После трагедии Михаил Романов обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о проведении профилактических проверок всех частных помещений, оборудованных под проживание большого количества людей, – пансионатов, гостиниц, домов престарелых, интернатов различного профиля, общежитий, хостелов, клиник, ночлежек, приютов и др.

«При поддержке Генеральной прокуратуры комитет Государственной Думы по контролю начнет работу по усилению мер контроля за полноценным проведением инспекций в помещениях для коллективного проживания любых форм собственности, а также за точным исполнением всех предписаний профильных ведомств в случае обнаружения нарушений. Внесение изменений в федеральное законодательство по ужесточению соответствующих санкций – одна из главных мер в этой работе. Масштабы повышения штрафов обсудим в ближайшее время в рамках работы профильных парламентских комитетов, с контрольно-надзорными органами, а также с экспертным сообществом», – прокомментировал парламентарий.

Источник: Единая Россия
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