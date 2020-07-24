ента новостей

15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
14:33
В Петербурге задержаны аферисты подававшие пенсионерам «чудо-приборы»
14:30
На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»
14:23
Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»
14:20
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:14
Как правильно купать собаку
09:44
ОСК переедет в Петербург
18:13
Футбольный «Зенит» завершил чемпионат с рекордными показателями
16:20
Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»
13:43
Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»
13:05
В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове
12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
12:17
В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера
09:00
Где отдыхать?
08:40
Необычные вакансии
15:23
Тактические учения добровольцев
13:54
В Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга пройдет капремонт
13:29
В Комитете по молодежной политике прошла встреча НКО, занимающихся поддержкой семей
13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:04
В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата
11:51
Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение
11:31
В Ленобласти началась уборка картофеля
11:27
Изменнена дата проведения репетиции парада ко Дню военно-морского флота
11:16
В Пулково прошли ветеринарный контроль 30 ампуллярий
11:12
Выставка Анатолия Заславского «Избранное»
11:00
В Петербурге 15-летняя гражданка Таджикистана упала с 6-го этажа
10:52
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионеров на 800 тысяч рублей
08:51
Что с бюджетом города?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»

Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»

Обращение с просьбой провести проверку законности отчуждения Госфильмофондом России прав на аудиовизуальные произведения, созданные на киностудии «Ленфильм» («золотая коллекция» «Ленфильма»), в пользу частной компании ООО «Твин СП» направил Генеральному прокурору РФ Игорю Викторовичу Краснову депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий предполагает, что возможно «причинение ущерба бюджету Российской Федерации» в результате проведенных с нарушением законодательства процедур, из-за которых киностудия лишена возможности получать какие-либо отчисления за созданные на ней фильмы.

Депутат считает: следует проверить, насколько законны присвоение ООО «Твин СП» прав на прокат золотой коллекции «Ленфильма» на основании лицензионного договора, заключенного с Госфильмофондом РФ в 2009 году, и продление этого договора в 2017 году. Также, по мнению Михаила Романова, нужно реализовать комплексную проверку деятельности ООО «Твин СП» «на предмет возможных нарушений действующего законодательства и в случае выявления нарушений – принять соответствующие процессуальные решения». Парламентарий выразил уверенность, что вмешательство Генпрокуратуры РФ позволит найти правовой выход из сложившейся ситуации и решить имеющиеся проблемы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-06-2020, 11:08
На инцидент с самолетами в Пулково отреагировал депутат Госдумы Михаил Романов
6-02-2020, 09:16
В Петербурге по инициативе Михаила Романов выявят заведения, расположенные в охранных зонах тепловых сетей
24-03-2020, 19:51
Михаил Романов получил ответ прокуратуры о проверке Территориальной схемы обращения с отходами
31-05-2020, 13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
18-03-2020, 18:11
Михаил Романов проинспектировал проблемные объекты поселка Усть-Ижора
13-02-2019, 17:04
Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
136
Вчера, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
576
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
550
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
514
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
Наверх