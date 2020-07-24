Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»

Обращение с просьбой провести проверку законности отчуждения Госфильмофондом России прав на аудиовизуальные произведения, созданные на киностудии «Ленфильм» («золотая коллекция» «Ленфильма»), в пользу частной компании ООО «Твин СП» направил Генеральному прокурору РФ Игорю Викторовичу Краснову депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий предполагает, что возможно «причинение ущерба бюджету Российской Федерации» в результате проведенных с нарушением законодательства процедур, из-за которых киностудия лишена возможности получать какие-либо отчисления за созданные на ней фильмы.

Депутат считает: следует проверить, насколько законны присвоение ООО «Твин СП» прав на прокат золотой коллекции «Ленфильма» на основании лицензионного договора, заключенного с Госфильмофондом РФ в 2009 году, и продление этого договора в 2017 году. Также, по мнению Михаила Романова, нужно реализовать комплексную проверку деятельности ООО «Твин СП» «на предмет возможных нарушений действующего законодательства и в случае выявления нарушений – принять соответствующие процессуальные решения». Парламентарий выразил уверенность, что вмешательство Генпрокуратуры РФ позволит найти правовой выход из сложившейся ситуации и решить имеющиеся проблемы.