Более миллиона человек присоединились к памятным мероприятиям Волонтёров Победы, посвященным Блокаде Ленинграда

27 января, в день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от Блокады, Волонтёры Победы по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях и акциях.

«Всегда говорю, что заставить изучить историю невозможно, нужно историей заинтересовать. «Волонтёры Победы» рассказывают о ключевых событиях Великой Отечественной войны через интересные форматы, понятные молодому поколению. Радостно, что в этом году еще больше добровольцев подключилось к памятным акциям, связанным с Блокадой Ленинграда. Каждый раз, слушая рассказы ветерана о тех страшных 872 днях, поражаешься мужеству и стойкости ленинградцев. Их несгибаемая вера в Победу, в свою армию должна служить примером для нас. Наш долг – свято хранить и передавать воспоминания наших Героев и всегда о них помнить», - подчеркнула зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

В Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище прошла церемония возложения, в которой приняли участие тысячи местных жителей и гостей северной столицы. Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда на мероприятии традиционно сопровождали Волонтёры Победы. Подобные памятные церемонии прошли и в других регионах России.

Навестили Героев, которые прорывали Блокаду Ленинграда, а также находились в осажденном городе, добровольцы и по всей стране. С 18 января представители Движения приходили в гости, вручали Письма Победы, проявляли заботу и внимание. Ребята из школьного отряда Волонтёров Победы в Красноярском крае навестили Ольгу Сергеевну Налетову. Ольга Сергеевна родилась в Ленинграде. Точной даты рождения, к сожалению, она не знает, но в документах значится 1923 год. Была призвана в ряды Советской Армии в августе 1941 года. Ей исполнилось тогда всего восемнадцать лет. После окончания трехмесячный курсов связистов оправлена на фронт. Воевала на Ленинградском, Волховском фронтах. Участвовала в боях за город Тихвин. День Победы Ольгу Сергеевну застал в Восточной Пруссии.

Современному молодому поколению ветеран дала напутствие: «Любите своих близких. Ведь именно с этого начинается любовь к Родине. Хорошо учитесь, трудитесь и будьте готовы прийти на помощь родным, обществу и стране».

Поздравления для ветеранов идут и из-за рубежа. Волонтёры Победы Туниса провели мастер-класс в русской школе выходного дня. Координатор Движения в стране Романенко Христина рассказала ребятам о трудных днях Блокады и показала «блокадный хлеб», приготовленный специально для этого случая. Представители КСОРС сшили ленточки в цветах медали «За оборону Ленинграда», а дети изготовили своими руками красочные открытки, украшенные цветами и ленточками и написали слова благодарности Героям. Эти открытки отправятся в Россию и будут доставлены адресатам силами добровольцев.

Также молодежь Туниса и Волонтёры Победы проведут сегодня телемост с 96-летней Александрой Петровна Лещук, рядовой, защитницей Ленинграда. В период Великой Отечественной войны она воевала в составе 217-го Отдельного отряда разминирования Ленинградского фронта. В свои 16 лет Александра Петровна стала сапером и принимала участие в разминировании Пулковских высот, Мгинского направления и других участков. За время войны сняла 1294 мины и уничтожила 1690 бомб. Проверила 15 гектаров земли на минирование.

Волонтёры Победы через символы актуализируют память поколений

и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. По всей стране добровольцы провели Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб». Ключевым символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. Добровольцы вышли на улицы населенных пунктов Республики Коми, Алтайского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и других регионов России, чтобы рассказать жителям о подвиге петербуржцев и вручить символический кусочек блокадного хлеба.

«Когда слышишь о Блокаде, идут мурашки по коже. Вспоминаешь про зиму 41-42 года. То, что пережили люди во время Блокады голод, холод… Они настоящие Герои. Конечно, испытываю чувства переживания, боли и радости, что все эти муки закончились», - поделилась Санникова Татьяна, главный врач Красноселькупской больницы.

В образовательных учреждениях Волонтёры Победы провели уроки памяти, посвященные Блокаде Ленинграда. Один из таких Уроков в одной из московских школ провела Председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко. Добровольцы рассказали школьникам о подвиге жителей города и его освободителей. Также для подрастающего поколения добровольцы провели и другие интерактивные форматы, которые в интересной форме позволили школьникам узнать о Блокаде Ленинграда.

К памятным мероприятиям Волонтёров Победы, посвященным Блокаде Ленинграда, присоединились Российское движение детей и молодежи «Движение первых», Юнармия и АНО «Большая перемена». Участниками мероприятий стали более миллиона человек.