Владимир Путин поблагодарил Волонтёров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда

18 января в России почтили память о событиях и героях Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В честь 80-летия прорыва Блокады Ленинграда в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и по всей стране Волонтёры Победы провели ряд мероприятий и акций.

Волонтёры Победы сегодня чтут память погибших в ходе прорыва и дальнейшего полного снятия Блокады Ленинграда, а также тех, кто погиб в осажденном городе. Добровольцы Движения, общественные деятели, неравнодушные жители страны, а также живые очевидцы тех событий несут сотни цветов к мемориалам, посвященным Блокаде, посещают ветеранов, блокадников, проводят уроки памяти и интерактивные мероприятия для молодежи. Центральными точками всех мероприятий стали населенные пункты Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин встретился

с ветеранами Великой Отечественной войны и общественниками, включая команду Волонтёров Победы, по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Представитель Движения обратилась к Президенту: «Для молодежи и волонтёрского движения очень важно сохранение символов Великой и Ленинградской Победы. На последнем заседании Российского организационного комитета «Победа» вы поддержали идею о создании комплексного плана мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня, в День прорыва Блокады, мы открываем год, который пройдёт для Волонтёров Победы под слоганом «Не только 9 мая». Мы будем праздновать освобождение Ленинграда от Блокады. Финальным мероприятием станет 27 января 2024 года. Для нас, молодежи, очень важно, чтобы ваш наказ был услышан, и к организации мероприятий подошли ответственно с душой. Мы как волонтёры обещаем, что душа у этих мероприятий будет».

Президент России Владимир Путин отметил: «Мне очень приятно, что молодые люди занимаются этими вопросами наряду с ветеранами. И это очень дорогого стоит. Потому что только люди одного поколения лучше друг друга понимают и слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть. Хочу вас поблагодарить за то, что вы этим занимаетесь!».

В Петербурге также Волонтёры Победы почтили память павших Героев в период Блокады. Добровольцы возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. «Девятисотдневная защита осажденного города — это легендарная повесть мужества и героизма, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих поколений. Ленинградцы до конца остались верными Родине. Город-герой — вот имя, которое благодарно присвоил Ленинграду советский народ. Из приветствия ЦК КПСС Ленинграду», – такие слова высечены над северным выходом из Памятного зала «Блокада».

Волонтёры Победы исполнили мечту 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, защитника Ленинграда Миркина Абрама Израилевича из Орловской области. Накануне памятной даты ветеран вместе

с добровольцами прибыл в Санкт-Петербург. Для Героя добровольцы подготовили насыщенную программу. Абрам Израилевич посетил Мариинский театр и Эрмитаж, дал старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб» вместе с молодежью на Хлебокомбинате им. Кирова, где в годы войны изготавливали тот самый хлеб. Абрам Израилевич прошёл Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Командир зенитного огневого взвода. Участник боев на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном фронтах. Участник обороны и освобождения Ленинграда. Старшина. Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами, был дважды ранен.

«Я очень доволен, что прибыл в город, который защищал в период Великой Отечественной войны. Это город с прекрасной культурой и историей. Меня очень тепло встретили. Благодарен Волонтёрам Победы за организацию мероприятия!» – говорит Абрам Израилевич Миркин.

В одной из московских школ Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко провела Урок памяти. Парламентарий рассказала школьникам о мужестве и героизме жителей Блокадного Ленинграда, показала, как выглядела карточка на блокадные 125 грамм хлеба, задала вопросы, как и кто проводил «маскировку» главных достопримечательностей Ленинграда от авианалетов нацистов.

Почетным гостем стала ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Белозерова Антонина Алексеевна. В апреле 1942 года она написала заявление в райвоенкомат города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на фронт — защищать Родину. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда она и была зачислена. Антонина Алексеевна была «глазами и ушами» армии – следила за воздушным пространством и давала специальный сигнал, если видела немецкий самолет.

«Сегодня по всей стране мы проводим памятные мероприятия, посвящённые 80-летию прорыва Блокады Ленинграда. Проводим в разных форматах: через волонтерские акции, исторические проекты, общение и помощь ветеранам. Все для того, чтобы об этом подвиге узнало наше молодое поколение.

Нацисты даже не скрывали, что Ленинград и его жители им не нужны. Сдача города не помогла бы спасти жизни людей. Единственная надежда - это выстоять, вытерпеть все лишения, голод, холод блокадной зимы. Неспроста символом Блокады Ленинграда является кусок хлеба в 125 грамм - это минимальная суточная норма хлеба в те страшные дни. В прошлом году была восстановлена историческая справедливость: прошли суды памяти как на территории Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области.

Результатом процессов стало то, что юридически Блокада и зверства нацистов на данных территориях были признаны геноцидом народов СССР. 2,5 миллиона пострадавших. И это только мирные жители, которых угоняли в рабство, сжигали заживо, убивали. Об этой странице в истории нам важно помнить», – поделилась Ольга Занко.

Ключевым символом памятной акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. Вплоть до 27 января представители Движения будут рассказывать на улицах населенных пунктов о подвиге советского народа во время Блокады. Акцию Волонтёры Победы будут проводить вместе с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», «Юнармией» и АНО «Большая перемена».

18 января к акции «Блокадный хлеб» уже подключились многие субъекты Российской Федерации. Например, Волонтёры Победы в Кировской области организовали «перевалочный пункт» в центре города, где раздавали жителям листовки с информацией о событиях в Ленинграде. В школах Пензенской области начались памятные уроки, на которых ребятам рассказали о подвигах жителей осажденного города.