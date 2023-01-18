ента новостей

18:03
Владимир Путин поблагодарил Волонтёров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда
18:00
Единороссы парламентов Петербурга и Мурманска провели видеомост к 80-летию «Ленинградской Победы»
17:31
В Петербурге полицейские изъяли у двух наркосбытчиков свыше 850 граммов мефедрона
16:57
Выставка, приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда открылась в Историческом парке
16:40
На «Скандинавии» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Есть погибший
15:16
Ленобласть чтит память героев, прорвавших блокаду Ленинграда
15:06
Всероссийская встреча блогеров пройдет в Петербурге
14:58
В Петербурге легкоатлетический пробег «Пулково-Пушкин» ограничит движение транспорта
14:51
Петербургский самбист – герой фильма «Ген самбиста» доказал своё лидерство на Межрегиональном Рождественском турнире
14:49
Молодогвардейцы Фрунзенского района провели мастер-класс в поддержку военных
14:48
В Ленобласти рецидивист надругался над 6-летним мальчиком
14:45
В Ленобласти мужчину осудят за нападение на 77-летнего пенсионера
14:44
Захоронение бездомных и безродных людей стало для «похоронной мафии» в Петербурге источником дохода
13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
13:14
Корабелка приняла участие в китайской образовательной выставке
13:07
В Петербурге вор-рецидивист ограбил сетевой магазин
13:02
В Пушкине задержали подозреваемого в грабеже
12:52
В Петербурге мигранта похитили, ограбили и изнасиловали
12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
12:36
В центре Петербурга вор-рецидивист украл у женщины из кармана пальто телефон
12:31
В Луге мошенники выманили у пенсионерки 3,6 миллиона рублей
12:11
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню
10:19
В Выборге иномарка врезалась в столб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
10:11
Ленобласть встречает 80-летие прорыва блокады Ленинграда
09:24
Кержаков-младший боится аттракционов
09:19
Активно борются с раком
09:16
Заболеваемость снова растет
00:13
В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся
19:11
«Это будет жарко, ярко и незабываемо»: VAVAN выступит на СтудФесте в Петербурге
18:47
Более 500 петербургских школьников зажгли поминальные свечи на Пискаревском мемориале в канун 80-летия прорыва блокады
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Владимир Путин поблагодарил Волонтёров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда

Владимир Путин поблагодарил Волонтёров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда

0
4
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Владимир Путин поблагодарил Волонтёров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда

18 января в России почтили память о событиях и героях Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В честь 80-летия прорыва Блокады Ленинграда в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и по всей стране Волонтёры Победы провели ряд мероприятий и акций. 

Волонтёры Победы сегодня чтут память погибших в ходе прорыва и дальнейшего полного снятия Блокады Ленинграда, а также тех, кто погиб в осажденном городе. Добровольцы Движения, общественные деятели, неравнодушные жители страны, а также живые очевидцы тех событий несут сотни цветов к мемориалам, посвященным Блокаде, посещают ветеранов, блокадников, проводят уроки памяти и интерактивные мероприятия для молодежи. Центральными точками всех мероприятий стали населенные пункты Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин встретился
с ветеранами Великой Отечественной войны и общественниками, включая команду Волонтёров Победы, по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Представитель Движения обратилась к Президенту: «Для молодежи и волонтёрского движения очень важно сохранение символов Великой и Ленинградской Победы. На последнем заседании Российского организационного комитета «Победа» вы поддержали идею о создании комплексного плана мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня, в День прорыва Блокады, мы открываем год, который пройдёт для Волонтёров Победы под слоганом «Не только 9 мая». Мы будем праздновать освобождение Ленинграда от Блокады. Финальным мероприятием станет 27 января 2024 года. Для нас, молодежи, очень важно, чтобы ваш наказ был услышан, и к организации мероприятий подошли ответственно с душой. Мы как волонтёры обещаем, что душа у этих мероприятий будет».

Президент России Владимир Путин отметил: «Мне очень приятно, что молодые люди занимаются этими вопросами наряду с ветеранами. И это очень дорогого стоит. Потому что только люди одного поколения лучше друг друга понимают и слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть. Хочу вас поблагодарить за то, что вы этим занимаетесь!».

В Петербурге также Волонтёры Победы почтили память павших Героев в период Блокады. Добровольцы возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. «Девятисотдневная защита осажденного города — это легендарная повесть мужества и героизма, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих поколений. Ленинградцы до конца остались верными Родине. Город-герой — вот имя, которое благодарно присвоил Ленинграду советский народ. Из приветствия ЦК КПСС Ленинграду», – такие слова высечены над северным выходом из Памятного зала «Блокада».

Волонтёры Победы исполнили мечту 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, защитника Ленинграда Миркина Абрама Израилевича из Орловской области. Накануне памятной даты ветеран вместе
с добровольцами прибыл в Санкт-Петербург. Для Героя добровольцы подготовили насыщенную программу. Абрам Израилевич посетил Мариинский театр и Эрмитаж, дал старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб» вместе с молодежью на Хлебокомбинате им. Кирова, где в годы войны изготавливали тот самый хлеб. Абрам Израилевич прошёл Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Командир зенитного огневого взвода. Участник боев на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном фронтах. Участник обороны и освобождения Ленинграда. Старшина. Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами, был дважды ранен.

«Я очень доволен, что прибыл в город, который защищал в период Великой Отечественной войны. Это город с прекрасной культурой и историей. Меня очень тепло встретили. Благодарен Волонтёрам Победы за организацию мероприятия!» – говорит Абрам Израилевич Миркин.

В одной из московских школ Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко провела Урок памяти. Парламентарий рассказала школьникам о мужестве и героизме жителей Блокадного Ленинграда, показала, как выглядела карточка на блокадные 125 грамм хлеба, задала вопросы, как и кто проводил «маскировку» главных достопримечательностей Ленинграда от авианалетов нацистов.

Почетным гостем стала ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Белозерова Антонина Алексеевна. В апреле 1942 года она написала заявление в райвоенкомат города Сокол Вологодской области о том, что добровольно хочет идти на фронт — защищать Родину. В это время формировался отдельный батальон из девушек с 18 лет, куда она и была зачислена. Антонина Алексеевна была «глазами и ушами» армии – следила за воздушным пространством и давала специальный сигнал, если видела немецкий самолет.

«Сегодня по всей стране мы проводим памятные мероприятия, посвящённые 80-летию прорыва Блокады Ленинграда. Проводим в разных форматах: через волонтерские акции, исторические проекты, общение и помощь ветеранам. Все для того, чтобы об этом подвиге узнало наше молодое поколение.

Нацисты даже не скрывали, что Ленинград и его жители им не нужны. Сдача города не помогла бы спасти жизни людей. Единственная надежда - это выстоять, вытерпеть все лишения, голод, холод блокадной зимы. Неспроста символом Блокады Ленинграда является кусок хлеба в 125 грамм - это минимальная суточная норма хлеба в те страшные дни. В прошлом году была восстановлена историческая справедливость: прошли суды памяти как на территории Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области.

Результатом процессов стало то, что юридически Блокада и зверства нацистов на данных территориях были признаны геноцидом народов СССР. 2,5 миллиона пострадавших. И это только мирные жители, которых угоняли в рабство, сжигали заживо, убивали. Об этой странице в истории нам важно помнить», – поделилась Ольга Занко.

Ключевым символом памятной акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. Вплоть до 27 января представители Движения будут рассказывать на улицах населенных пунктов о подвиге советского народа во время Блокады. Акцию Волонтёры Победы будут проводить вместе с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», «Юнармией» и АНО «Большая перемена».

18 января к акции «Блокадный хлеб» уже подключились многие субъекты Российской Федерации. Например, Волонтёры Победы в Кировской области организовали «перевалочный пункт» в центре города, где раздавали жителям листовки с информацией о событиях в Ленинграде. В школах Пензенской области начались памятные уроки, на которых ребятам рассказали о подвигах жителей осажденного города.

Источник: Волонтёры Победы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-01-2023, 18:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвященные 80-летию прорыва Блокады Ленинграда
16-01-2023, 15:20
Световое шоу в Кировске – в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда
28-12-2022, 09:04
В Петербурге пройдет более 160 мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда
27-01-2021, 16:27
В Ленобласти военнослужащие ЗВО почтили память защитников блокадного Ленинграда
27-01-2021, 19:25
В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда
7-08-2021, 13:27
В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
43
Сегодня, 16:40
На «Скандинавии» столкнулись два легковых автомобиля и большегруз. Есть погибший
0
71
Сегодня, 12:46
В Петербурге грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
0
91
Сегодня, 10:19
В Выборге иномарка врезалась в столб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии
0
170
Сегодня, 00:13
В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся
Наверх