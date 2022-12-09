Аномальная зона. Блогеру и шеф-повару Емельяненко не разрешили снять репортаж на Сенном рынке Петербурга

Дозвониться по телефону до тех, кто мог бы выдать разрешение, Емельяненко не смог, поэтому ему пришлось ретироваться с рынка.

Сюжет, который занял лишь 11 минут, блогер доснял у ворот, отметив, что, тем не менее, Сенной рынок – один из самых богатых в городе по выбору продуктов. Емельяненко отметил, что в Москве с подобными запретами еще не сталкивался. Там торговцы охотно вступают с ним в диалог и дают снимать товар, ведь понимают, что для них это хорошая реклама, так как у блогера 3 млн подписчиков.

«Нам не дали снять, потому что, видимо, люди чего-то боятся», – сделал вывод Емельяненко.

Немало этому удивились и петербуржцы в комментариях под роликом, а некоторые подтвердили его выводы.

«Я так понимаю, что в данной «аномальной зоне» во всю сплавляют контрафакт, просрочку и гнилье. Именно поэтому такая средневековая реакция на камеру. Их аж затрясло, как крысы разбежались по своим бункерам», – пишут зрители.

«Как житель Петербурга, имеющий опыт посещения Сенного рынка, хочу сказать, что хранение овощей и фруктов там осуществляется в гнилых подвальных помещениях с плесенью. Если купить там овощи и фрукты, которые на прилавке выглядят прилично, то на следующий день плесень можно увидеть невооруженным глазом. Обходите стороной это место!», – советуют местные жители.

При этом досталось и расположенному неподалеку Апраксину двору. Горожане припомнили поговорку родом из царской России: «Не ходи в Апраксин двор, там на воре сидит вор. Иди лучше на Сенную, там обвесят, обворуют». По их мнению, она по-прежнему актуальна.

«Сенной рынок и Апраксин двор – это позор и клоака Петербурга. На этом рынке подсовывают гнилье, обвешивают, а если будешь возмущаться, могут и избить. Странно и удивительно, как на все это смотрят власти нашего города. Создается мнение, что все это им выгодно и очень устраивает», – отмечают они.

На Апраксином дворе еще и активно торгуют контрафактом, что подтверждается регулярными облавами полиции. Часто полицейские изымают там поддельные духи и нелегальный табак на миллионы рублей. Постоянно оттуда выдворяют и нелегалов. На эту ситуацию внимание властей Петербурга обращали даже известные личности. Так, год назад журналист Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале назвала Апраксин двор «рассадником нелегалки» после того, как у одного торговца изъяли очередную партию контрафактных электронных сигарет.

Но не отрицает Симоньян и того факта, что Апраксин двор смог бы стать визитной карточкой Санкт-Петербурга. Для этого надо смыть граффити, снести самопальные постройки и нагроможденные там прилавки. В пример она привела московский ТЦ «Фуд Сити», где «табачная мафия не прижилась».



К сожалению, ситуация с этим рынком не меняется год от года, несмотря на то, что Смольный не первый год транслирует идею превратить его в общественное пространство. Рынок, корпуса которого являются памятниками архитектуры XVIII века, хотели передать единому инвестору для проведения работ. Соответствующий договор был заключен этим летом с компанией Glorax. Работы она оценила в 50 млрд рублей.

Что именно инвестор собирался сделать с «Апрашкой», не сообщалось. Однако существует проект реконструкции авторства «Студии 44», одобренный Советом по культурному наследию еще в 2018 году. Он предполагал превращение рынка в городской квартал с развитой инфраструктурой. Туда могла быть включена не только торговая функция, но и галереи искусств, театр, музей, конференц-отель, бизнес-центр, гостиницы, молодежный кластер. Там же предполагалось создать прогулочные зоны и подземную парковку на 400-700 машиномест.

Однако возникла проблема: с 2017 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга не может утвердить законопроект о передаче памятников архитектуры инвесторам целевым способом. Напомним, у Апраксина двора на сегодня существует множество собственников. В то же время власти не способствуют разрешению ситуации другими способами.

Судя по последним новостям, ждать «Апрашке» реконструкции предстоит еще долго. В ноябре стало известно, что администрация ищет новых арендаторов для помещений, находящихся в городской собственности. Чиновники пояснили свое решение тем, что площади должны как-то использоваться до начала работ. Однако по поводу того, когда эти работы начнутся, в Смольном хранят молчание.