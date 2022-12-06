Депутаты Ленобласти приняли закон о создании вытрезвителей

Изменения в областной закон «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области», разработанный комитетом по соцзащите населения и внесенный Губернатором 47-го региона рассмотрели в Законодательном собрании 5 декабря.

Предложенные изменения устанавливают порядок создания и работы организаций, оказывающих помощь лицам, находящимся в состоянии опьянения, говоря проще – вытрезвителей. При разработке концепции был изучен опыт других регионов, после чего принято решение о передаче полномочий в систему социального обслуживания. При этом оказывать помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения будут негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков соцуслуг, за счет бюджетных субсидий.

В ходе обсуждения законопроекта депутат от «Единой России» Александр Русских заинтересовался вопросом, почему оказывать услуги должны именно некоммерческие организации. «В Ленинградской области сложилась хорошая практика взаимодействия с негосударственным коммерческим сектором, и данную услугу предлагается передать на исполнение в эти организации. У нас есть реестр поставщиков соцуслуг, он может пополняться. Есть, с учётом проведенного анализа, организации, которые готовы выступить исполнителями таких услуг. С точки зрения эффективности распределения бюджетных средств это лучший вариант»,- сказала глава комитета по соцзащите населения Анастасия Толмачева.

Депутат от КПРФ Николай Кузьмин уточнил уточнил у главы комитета, как люди будут попадать в организации, осуществляющие деятельность вытрезвителей, и не будет ли девальвирована сама идея. «В законе прописано, что людям в алкогольном опьянении будет оказываться помощь в период их временного проживания, а каким образом они попадут в это учреждение. Не превратятся ли они в ночлежки, ведь по идее система вытрезвителей настроена не на помощь тем, кто в алкогольном опьянении, а тем, от кого их надо изолировать»,- задал вопрос он, спросив также про взаимосвязь таких организаций и органов правопорядка. Анастасия Толмачева в своем ответе сослалась на действующие нормативные акты, принятые профильными министерствами.

Андрея Лебедева (ЛДПР), интересовало, как считали потенциальных клиентов новых учреждений, и рассматривался ли вопрос о передачи данных полномочий органам местного самоуправления. «По категории потенциальных получателей услуг у нас есть статистика от МВД по административным правонарушениям, эта статистика приведена в разрезе сложившейся обстановки и прогнозной численности по районам. Мы считали максимальную численность, но понимаем, что она может варьироваться», – сказала Анастасия Толмачева.

«Вы сослались на приказ Минздрава и МВД, но все-таки у нас же должен быть разработан порядок осуществления мероприятий, как будет осуществляться помощь людям. Будет такой документ?» – поинтересовался Андрей Лебедев. Председатель комитета по соцзащите ответила, что будет подзаконный акт.

Николай Кузьмин поинтересовался стоимостью услуг и поразился тому, что из бюджета на это понадобится потратить 15 млн рублей, а его коллега по партии Кирилл Апостолевский предложил пересмотреть статистику в плане того, чтобы учитывать не всех, кто был в состоянии алкогольного опьянения, а только тех, кто находился в тяжёлом состоянии.

Анастасия Толмачева ответила, что статистика взята по всем случаям, но итоговая цифра будет меньше и соответственно затраты бюджета меньше. «Статистика внутренняя от МВД, не знаю дифференцирована она или нет, но это максимальная потребность на подтвержденные бюджетные средства»,– сказала она.

Законопроект был принят в третьем чтении и вступит в силу с 1 января 2023 года.