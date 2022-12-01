В Общественной палате Ленобласти обсудили законопроект о создании системы вытрезвителей

29 ноября комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Общественной палаты Ленобласти поддержала проект изменений в областной закон «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области», разработанный комитетом по соцзащите населения и внесенный Губернатором 47-го региона в Законодательное собрание.

Предложенные изменения устанавливают порядок создания и работы организаций, оказывающих помощь лицам, находящимся в состоянии опьянения, говоря проще - вытрезвителей. Законопроект общественникам представили заместитель председателя комитета Павел Иванов и начальник отдела развития системы соцобслуживания Дарья Пикалова. При разработке концепции был изучен опыт других регионов, после чего принято решение о передаче полномочий в систему социального обслуживания. При этом оказывать помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения будут негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков соцуслуг, за счет бюджетных субсидий.

Первым районом, где заработает новая система, предположительно станет Волховский район, именно там имеется одна организация, которая готова подключиться к проекту. Затем опыт будет проанализирован и распространён на другие муниципальные образования.

При обсуждении документа у членов комиссии возник ряд практических вопросов по работе будущих вытрезвителей. В частности, председатель комиссии Зинаида Бахчеванова отметила, что необходимо установить требования к персоналу и помещениям: понятно, что отдельные здания под вытрезвители строиться не будут, но важно предусмотреть их размещение таким образом, чтобы не произошло пересечение пользователей различных социальных услуг. Представители комитета согласились с высказанной позицией и заверили, что ситуации с пересечением категорий граждан быть не должно. Заместитель председателя комиссии Валентина Красильникова подняла вопрос сортировки пациентов вытрезвителей: среди них могут оказаться нуждающиеся в специализированной медицинской помощи. А Максим Барыгин подчеркнул, что одна из серьезнейших проблем в деятельности вытрезвителей - обеспечение безопасности. Право законно утихомирить агрессивного пациента есть у органов МВД, обратил внимание коллег М. Барыгин.

Подводя итоги обсуждения, члены комиссии подчеркнули сложность и комплексность проводимой работы и тот факт, что система соцзащиты столкнется с большим объемом новых забот, особенно на первом этапе. При этом общественники согласились и с тем, что решать вопрос необходимо, а опыт начальных этапов позволит скорректировать работу в дальнейшем, и высказались в поддержку представленного законопроекта.