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Петербургские единороссы передали в приют для бездомных теплые вещи, продукты питания и украсили помещение к Новому году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Помощь людям без определенного места жительства, проживающим в теплой палатке Комплексного центра социального обслуживания населения Приморского района,

1 декабря депутат Госдумы Николай Цед и активисты «Молодой Гвардии Единой России» посетили приют для бездомных в Приморском районе. Партийцы передали бездомным теплые вещи, продукты питания, а также украсили помещение палатки к Новому году. Визит стал одним из этапов эстафеты добрых дел, которая проходит в Северной столице в день рождения партии.

«Этот приют я навещаю постоянно ─ на протяжении последних десяти лет. Сегодня вместе с активистами «Молодой Гвардии» мы привезли сюда теплую одежду, партию продуктов питания ─ консервы, сгущенное молоко, печенье, вафли, конфеты, чай и кофе, а также средства личной гигиены. Искренне желаем людям, переживающим непростой период в жизни, доброго здоровья и сил, чтобы преодолеть все трудности», ─ сказал Николай Цед.

Помощь другим полезна и тем, кто ее оказывает. Все, кто совершает доброе дело, становятся более чуткими и открывают свои сердца для милосердия, убежден парламентарий.

«В нынешнюю предновогоднюю пору мы приедем сюда еще раз. Планируем привезти в палатку новые лампы дневного света, телевизор и организовать праздничный концерт, чтобы подарить людям ощущение праздника», ─ поделился Николай Цед.

Следует отметить, что пункт проживания, рассчитанный на 50 мест, начал свою работу в 2006 году. За 16 лет здесь получили кров и поддержку более тысячи человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказала директор КЦСОН Приморского района Татьяна Томащук, главным направлением работы с бездомными является помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря неравнодушию сотрудников социального учреждения 500 граждан смогли восстановить свои документы, 35 человек вернули себе права на квартиры, получили комнаты или были определены в дома-интернаты, а 20 подопечных нашли своих родственников и поступили на их попечение.

«Большинство людей, которым мы оказываем помощь, ─ петербуржцы. Они составляют примерно 70 процентов от общего числа проживающих в палатке. Еще 30 процентов ─ жители других регионов страны. Средний срок пребывания у нас ─ полгода. За это время наш Центр проводит большую работу: наряду с восстановлением документов организовывает оказание медицинской помощи, досуга, привлекает к участию в судьбе бездомных психологов и старается решить вопрос с трудоустройством наших подопечных», ─ пояснила Татьяна Томащук.

По ее словам, деятельность Центра, направленная на социализацию бездомных, получает неизменную поддержку властей Приморского района, благотворительных организаций, а также находит живой отклик среди обычных горожан.

«Администрация района и ее структурные подразделения помогают нам с восстановлением документов и вакцинацией, благотворители и частные коммерческие предприятия ─ с организацией питания и баней, волонтерскую помощь в частном порядке предоставляют врачи и психологи. Отдельно хочу отметить постоянную поддержку «Единой России». Словом, петербуржцы активно поддерживают нас, за что мы искренне им благодарны», ─ отметила Татьяна Томащук.

Напомним, в Петербурге 1 декабря проходит эстафета добрых дел. Марафон инициирован «Единой Россией», которая решила таким образом отметить день рождения — партия была создана ровно 21 год назад. В эстафете, стартовавшей на Дальнем Востоке, примут участие все регионы страны: от Владивостока до Калининграда.

Источник: Единая Россия
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