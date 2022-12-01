Петербургские единороссы передали в приют для бездомных теплые вещи, продукты питания и украсили помещение к Новому году

1 декабря депутат Госдумы Николай Цед и активисты «Молодой Гвардии Единой России» посетили приют для бездомных в Приморском районе. Партийцы передали бездомным теплые вещи, продукты питания, а также украсили помещение палатки к Новому году. Визит стал одним из этапов эстафеты добрых дел, которая проходит в Северной столице в день рождения партии.
Помощь другим полезна и тем, кто ее оказывает. Все, кто совершает доброе дело, становятся более чуткими и открывают свои сердца для милосердия, убежден парламентарий.
Следует отметить, что пункт проживания, рассчитанный на 50 мест, начал свою работу в 2006 году. За 16 лет здесь получили кров и поддержку более тысячи человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Как рассказала директор КЦСОН Приморского района Татьяна Томащук, главным направлением работы с бездомными является помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря неравнодушию сотрудников социального учреждения 500 граждан смогли восстановить свои документы, 35 человек вернули себе права на квартиры, получили комнаты или были определены в дома-интернаты, а 20 подопечных нашли своих родственников и поступили на их попечение.
По ее словам, деятельность Центра, направленная на социализацию бездомных, получает неизменную поддержку властей Приморского района, благотворительных организаций, а также находит живой отклик среди обычных горожан.
Напомним, в Петербурге 1 декабря проходит эстафета добрых дел. Марафон инициирован «Единой Россией», которая решила таким образом отметить день рождения — партия была создана ровно 21 год назад. В эстафете, стартовавшей на Дальнем Востоке, примут участие все регионы страны: от Владивостока до Калининграда.