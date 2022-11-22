В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Якутия»

На Балтийском заводе торжественно спустили на воду третий универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия». На церемонии присутствовали заместители Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и Виктория Абрамченко, полномочный представитель Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан, генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов, председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В прямом эфире команду на спуск со стапелей дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Виктория Абрамченко стала «крестной матерью» корабля, разбив о его борт традиционную бутылку шампанского.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский направил поздравление в адрес коллектива Балтийского завода.

- Арктика в настоящий момент это не только самая перспективная в мире кладовая полезных ископаемых, но и самый короткий путь из Азии в Европу. Недаром сейчас за обладание богатствами региона идет настоящая борьба. Выиграет ее тот, кто будет владеть мощным ледокольным флотом. Поэтому строительство новой серии атомоходов не просто обеспечивает коммерческий успех нашей страны, но и укрепляет нашу национальную безопасность. Хочу от всей души поздравить петербургских корабелов, которые своим трудом поддержали репутацию города, как морской столицы России. Петербург обладает бесценным опытом строительства атомного ледокольного флота. Балтийский завод снова продемонстрировал – Россия была, есть и будет великой промышленной державой, способной успешно конкурировать на рынке высоких технологий, - говорится в обращении спикера петербургского парламента.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они предназначены для круглогодичной эксплуатации, причем способны обеспечивать проводку судов как на глубоководных участках Северного морского пути, так и на мелководье Енисея и Обской губы. В контракте Росатомфлота с АО «Балтийский завод» предусмотрена постройка пяти таких кораблей – «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».