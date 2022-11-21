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Питерец.ру » Общество » 350 участников проекта "День ангела" обрели семью

350 участников проекта "День ангела" обрели семью

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пятый Канал
Программа Пятого канала «День ангела» отмечает юбилей. За время существования проекта уже 350 детей обрели семью.

Программа Пятого канала «День ангела» отмечает юбилей. За время существования проекта уже 350 детей обрели семью.

Для братьев Никиты и Андрея детский дом стал красивым замком, где чисто, всегда есть еда, одежда, игрушки, книги, театральные кружки, прогулки и экскурсии. Мысли о прошлой жизни вызывали у мальчишек страх. А в ноябре случилось чудо – Никита и Андрей переехали в свой новый дом в Псковской области к любящим приёмным родителям. Чуть больше года ушло на устройство наших ангелов в семью.

За время выхода программы Пятого канала «День ангела» 350 девчонок и мальчишек обрели родной дом, маму и папу, которые о них заботятся. Теперь каждый из них знает, как вкусно пахнет завтрак, приготовленный нежными мамиными руками, и как весело по вечерам вместе с папой чинить сломавшуюся игрушку. Конечно, в масштабах всей страны цифра невелика. Но для ребенка обрести любящих родителей - заветная мечта! А для всей команды Пятого канала - настоящая победа!

Ксения Носикова, режиссер и соведущая программы «День ангела:

- Проект «День ангела» - это вся моя жизнь, особенно, если посчитать, сколько часов я провела в детских домах. Когда я 10 лет назад отправлялась первый раз на съемки, детский дом был тем местом, которого я боялась больше всего. А теперь эти стены – самые родные на свете. Как бы не было трудно, но я считаю себя счастливым человеком, потому что я окружена самыми искренними людьми – детьми. И радует, что даже в самые сложные времена у проекта много помощников. Всем городом вместе с многочисленными организациями, музеями, фабриками мороженого, театрами и многими другими, мы стараемся осуществить мечты детей. Люди с удовольствием откликаются, присоединяются к нашей благородной идее.

По четвергам Пятый рассказывает истории детей, которые остались без попечения родителей. Команда проекта «День ангела» старается осуществить главную мечту сирот - найти для них настоящую семью.

Самыми первыми героями программы стали сестры Ксюша и Лия. Они практически сразу нашли родителей. Желание семьи дать любовь приемным детям оценила и местная администрация – семья получила путевку в Крым. Сейчас девочки счастливы и живут с приемной мамой в своем доме. 

В мае этого года героями программы впервые за всю историю проекта стало сразу пять чудесных сестер. Нашим ангелам пришлось пережить столько трудностей и лишений, что даже страшно представить. Дома, где жили сёстры, зачастую не было ни еды, ни одежды, ни даже электричества. Родители то забирали девочек из приютов домой, то возвращали обратно. В декабре 2021 года органы опеки приняли решение лишить граждан родительских прав, поэтому сёстры переехали в детский дом. Участие в проекте Пятого канала «День ангела» значительно повлияло на их жизнь.  Теперь Вика, Ангелина, Виолетта, Милания и Камилия — гордость детского дома. Сёстры заботятся друг о друге, у них очень близкие и теплые отношения.

За судьбу маленького Самира переживали все сотрудники Дома малютки. У мальчика были серьезные проблемы со здоровьем и ему требовалось серьезное лечение. А еще он очень хотел полетать на вертолете и стать пожарным. Бесстрашие Самира настолько поразило зрителей, что практически сразу после программы нашлась семья, которая захотела его усыновить.

Проект не ограничивается поиском приемных родителей, он также сопровождает семьи на протяжении всего процесса усыновления. Пятый относится с трепетом к каждому ангелу и следит за его судьбой после усыновления. Например, ангел Абрам уже отслужил в армии и устраивает свою взрослую жизнь. Ангел Ира сама стала мамой, а приемные родители - счастливыми бабушкой и дедушкой. 

Проект также знакомит зрителей с лучшими психологами Петербурга и волонтёрами в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, рассказывает в том числе и о детях с особенностями развития. Развенчивает мифы, связанные с устройством в семьи приёмных детей. 

Деятельность проекта «День ангела» уже давно вышла за пределы телевизионного эфира. В официальных социальных сетях программы любой желающий может задать вопросы, касающиеся судьбы того или иного ребенка, уточнить детали оформления пакета документов или получить другую полезную информацию, связанную с приёмным родительством. Здесь многие приёмные мамы и папы делятся своим опытом воспитания детей, а кто-то именно в социальных сетях впервые видит анкету и фотографию своего будущего сына или дочери. И это становится первым шагом на пути принятия этого ребёнка в семью.

Источник: Пятый Канал
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