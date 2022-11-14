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Питерец.ру » Общество » Видеолекции СПбГУ стали доступны пассажирам поездов «Сапсан»

Видеолекции СПбГУ стали доступны пассажирам поездов «Сапсан»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
СПбГУ стал первым вузом России, чьи образовательные материалы попали в мультимедийную систему поездов «Сапсан».

Санкт-Петербургский университет стал первым вузом России, чьи образовательные материалы попали в мультимедийную систему высокоскоростных поездов «Сапсан».

Пассажиры смогут просматривать адаптированные лекции экспертов СПбГУ по истории и восточным языкам на основе онлайн-курсов «Всеобщая история», «История России» и «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Китайский для начинающих» и «Корейский для начинающих». Специально для иностранных пассажиров в разделе размещен онлайн-курс для изучения русского языка «Russian for Beginners».

«Мы очень рады сотрудничеству с Дирекцией скоростного сообщения — филиалом ОАО "РЖД" и тому, что так мы можем поддержать стремление людей получать новые знания не только в образовательных учреждениях, но и в "дороге" длиною во всю жизнь, создавая максимальные возможности для непрерывного обучения», — отметил Владимир Старостенко, директор Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ.

Чтобы начать просмотр лекций, пассажирам достаточно будет подключиться к порталу SAPSAN.MEDIA со своего устройства во время поездки.

«Мир давно перешел в интерактивный формат, и онлайн-обучение плотно вошло в нашу жизнь. "Сапсан" стал первым поездом в России, в медиасистеме которого появился обучающий раздел для пассажиров. Это новое и интересное направление, которое мы планируем развивать», — рассказал начальник службы по обслуживанию пассажиров Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД» Матвей Костромичев.

Желающие начать более глубокое изучение одного из курсов, прослушанных во время поездки, могут продолжить обучение на образовательной онлайн-платформе Санкт-Петербургского университета. В дальнейшем планируется увеличить количество образовательных материалов СПбГУ, представленных в поездах.

Источник: СПбГУ
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