Видеолекции СПбГУ стали доступны пассажирам поездов «Сапсан»

Санкт-Петербургский университет стал первым вузом России, чьи образовательные материалы попали в мультимедийную систему высокоскоростных поездов «Сапсан».
Пассажиры смогут просматривать адаптированные лекции экспертов СПбГУ по истории и восточным языкам на основе онлайн-курсов «Всеобщая история», «История России» и «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Китайский для начинающих» и «Корейский для начинающих». Специально для иностранных пассажиров в разделе размещен онлайн-курс для изучения русского языка «Russian for Beginners».
Чтобы начать просмотр лекций, пассажирам достаточно будет подключиться к порталу SAPSAN.MEDIA со своего устройства во время поездки.
Желающие начать более глубокое изучение одного из курсов, прослушанных во время поездки, могут продолжить обучение на образовательной онлайн-платформе Санкт-Петербургского университета. В дальнейшем планируется увеличить количество образовательных материалов СПбГУ, представленных в поездах.