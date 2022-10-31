Противоаварийные работы в доме Чубакова не успели закончить до наступления холодов

Смольный не успел закончить противоаварийные работы в доме Чубакова до наступления холодов. В Петербурге уже фиксируют заморозки, в то время как состояние стен исторического здания по-прежнему представляют опасность как для самого объекта, так и жителей.

Ранее градозащитники попросили укрепить здание в преддверии зимы, однако подрядчики не торопятся с работами. Жильцы рассказывают о пыли в парадных, а также дырах и трещинах в местах разлома дома, из-за чего зимой может прорвать трубы отопления.

Строители работают по один-два часа в день, рассказывают граждане, сомневаясь, что до работ допустили квалифицированных рабочих. Так, они «не заметили» шахту старого лифта, и все расчеты оказались ошибочными, что тоже привело к проблемам.

Ранее дом Чубакова получил серьезные повреждения — по стенам и потолкам пошли трещины, а эксперты не исключили вероятности разрушения здания. Причиной стал элитный жилой комплекс, строительство которого началось в 2020 году.

Данная ситуация наглядно демонстрирует отношение администрации Александра Беглова к памятникам архитектуры, многие из которых находятся к плачевном состоянии или вовсе разрушены.