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Питерец.ру » Общество » Пригожин назвал спикера ЗакСа Бельского подходящей кандидатурой для участия в СВО

Пригожин назвал спикера ЗакСа Бельского подходящей кандидатурой для участия в СВО

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Опубликовал: Anton78
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Яндекс
Пригожин назвал спикера ЗакСаБельского подходящей кандидатурой для участия в СВО

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что некоторые депутаты и чиновники Петербурга подходят под условия частичной мобилизации.

По его словам, члены «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» составилисоответствующие список. В нем также есть фамилия спикера петербургского ЗакСа Александра Бельского.

«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», как мне известно, собрала целый ворох документов на местных депутатов, чиновников и членов их семей, которые полностью подходят под исполнение указа Президента РФ о частичной мобилизации», - отметил Пригожин.  

Напомним, «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» была создана в 2016 году. Ее возглавляет Герой России Андрей Трошев, который ранее обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием не нарушать права военных и добровольцев, участвующих в российской спецоперации на Украине.

Социолог Максим Шугалей также создал списокпарламентариев, потенциально подходящих для частичной мобилизации. В нем более 70 депутатов из Петербурга и членов их семей – в том числе, пятеро вице-губернаторов.

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